Гранада — Алавес: прогноз на матч 14 апреля 2024, Ла Лига

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14 апреля 2024 года в испанском городе Гранада состоится матч 31 тура Чемпионата Испании между командами «Гранада» и «Алавес». Матч пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес». Начало поединка запланировано на 17:15 по московскому времени.

Одна из команд погрязла в подвале таблицы, вторая же пытается обезопасить себя от нее. Кто продлит из команд свою неудачную серию из поражений или же получится ее разбавить ничьей, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), ТМ (2,5).

Гранада

 

 

В текущем сезоне Ла Лиги «Гранада» выглядит очень слабо и уже с большой долеq вероятности покинет элитный испанский дивизион. Сейчас они располагаются на предпоследней 19 строчке в таблице и имеют в активе всего 14 баллов после 30 сыгранных туров. У них было всего 2 победы в этом сезоне, 8 ничейных результатов и аж 20 поражений, что больше всех в чемпионате. От спасительной 17 строчки, где сейчас расположилась «Сельта» отставание в 14 очков и это будет ой как сложно отыграть в 8 оставшихся матчах чемпионата. Клуб из Гранады имеет худший результат в Примере по пропущенным мячам, которых у них 60. А вот забить мячей им удалось 30 и это 14 показатель в первенстве. Лучший голеадор команды Узуни на свой счет записал 9 забитых мячей.

В последних 5 встречах Примеры команда из Гранады проигрывает и не смогла набрать ни одного очка. Сначала была очень провальная игра в гостях с «Вильярреалом», закончившаяся поражением (1:5), где гол престижа им удалось лишь забить в компенсированное время к матчу.

Следом уже в упорной борьбе они уступили дома «Реалу Сосьедад» (2:3). В этом матче хозяева были близки к тому, чтобы заполучить очки, и вели в счете (2:1) до 80 минуты встречи. Но гости не отпустили руки и в концовке матча серьезно прибавили, за что их судьба и вознаградила двумя голами и потрясающим камбэком.

Потом было поражение в гостях от «Мальорки» (0:1) и здесь клуб из Гранады был близко к ничейному счету, но вновь в конце матча отдал победу сопернику, который отличился на 85 минуте встречи.

В следующем матче случился вновь проигрыш (0:1), но уже от соседа выше по таблице «Кадиса». Вновь была не лучшая игра в исполнении «Гранады» и очень скудная игра в атаке.

А в последнем сыгранном матче было поражение (0:1) дома от «Валенсии». В равном матче вновь «Гранада» проиграла, позволив сопернику забить в концовке игры, что уже зачастую происходит в этом сезоне.

Результаты «Гранады» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 04.04.24 «Гранада» — «Валенсия» 0:1;
  • 30.03.24 «Кадис» — «Гранада» 1:0;
  • 16.03.24 «Мальорка» — «Гранада» 1:0;
  • 09.03.24 «Гранада» — «Реал Сосьедад» 2:3;
  • 03.03.24 «Вильярреал» — «Гранада» 5:1.

Интересные статические факты последних матчей «Гранады»:

  • В 5 последних матчах были поражения;
  • В 11 последних встречах команде не удается победить;
  • В последних 2 домашних матчах было поражение;
  • В 3 последних встречах клуба не забивают обе команды;
  • В 3 последних поединках ни разу не пробивался тотал в 1,5 мяча;
  • В последних 3 встречах команда без забитых мячей;
  • Команда в последних 5 встречах в среднем забивает чуть меньше 1 гола.

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Алавес

 

 

В текущем сезоне первенства Испании «Алавес» является крепким середнячком таблицы и занимает в ней сейчас 13 строчку. У них в активе 32 балла после 30 сыгранных туров Ла Лиги и 8 побед в активе, при 8 ничейных исходах и 14 поражениях. От замыкающего ТОП-10 команд Примеры «Вильярреала» они сейчас отстают лишь на 6 очков и есть шансы побороться за более высокие места. Есть и неплохой отрыв в 7 очков от зоны вылета, но не стоит ни в коем случае расслабляться, ведь это превосходство может быстро сойти на нет. «Алавес» в этом сезоне не блещет своей игрой в атаке и отличился лишь 26 раз, и это лишь 16 показатель в чемпионате. А ее лидер атак Омородион отличился 9 забитыми мячами. А пропустила команда 36 мячей и это 9 результат в чемпионате.

В последних 5 матчах Примеры клуб из Алавы набрал в свою копилку всего лишь 4 балла, одержав 1 победу и была одна ничья и 3 поражения. Сначала команда разошлась миром дома с «Мальоркой» (1:1) и была близка к победе, но позволила сопернику отыграться в счете в самой концовке встречи, пропустив гол на 88 минуте.

Следом было гостевое поражение от «Осасуны» (0:1) в довольно равном поединке, где все решил гол на 76 минуте матча в исполнении хозяев.

Победной же стала игра 28 тура, где удалось добиться виктории над «Райо Вальекано» (1:0). Это была слабая по зрелищности игра, но все же 1 из своих немногочисленных моментов «Алавес» реализовал. На 44 минуте победный мяч забил Горосабель.

Затем было вновь поражение, на этот раз в гостях от «Атлетика» (0:2), где все могло сложиться по другому забей в начале встречи пенальти игрок команды из Алавы Риоха, но получилось как получилось.

В последнем сыгранном туре «Алавес» не смог дома зацепить очки в игре с «Реалом Сосьедад», уступив им (0:1). А гол был забит в начале 2 тайма, на что хозяева ничего не смогли противопоставить.

Результаты «Алавеса» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 31.04.24 «Алавес» — «Реал Сосьедад» 0:1;
  • 17.03.24 «Атлетик» — «Алавес» 2:0;
  • 10.03.24 «Алавес» — «Райо Вальекано» 1:0;
  • 05.03.24 «Осасуна» — «Алавес» 1:0;
  • 24.02.24 «Алавес» — «Мальорка» 1:1.

Интересные статические факты последних матчей «Алавеса»:

  • В 7 из 8 последних встречах клуб не проигрывает;
  • В 2 последних играх были поражения;
  • В последних 2 гостевых играх были поражения;
  • В 4 последних играх клуба не забивают обе команды;
  • В 7 последних матчах команды не пробивается тотал в 2,5 мяча;
  • В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть меньше 1 гола за игру;
  • Клуб не может забить 2 последних поединках.

Гранада – Алавес: история личных встреч

 

Команды в истории очных матчей провели между собой 21 встречу. 10 из них стали победными для «Гранады», а у «Алавеса» в активе 6 викторий. И 5 игр закончились ничейным результатом.

«Гранада» в этих матчах забивала в среднем 1,48 голов (31 мяч), а «Алавес» 1,24 (26 мячей).

С самой большой разницей в счете была виктория команды из Гранады (3:0) в 2019 году в рамках Примеры. «Алавес» трижды побеждал с разницей в 2 мяча, дважды (3:1) и (4:2).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 25.11.23 «Алавес» – «Гранада» (3:1).
  • 05.05.23 «Алавес» – «Гранада» (1:1).
  • 03.12.22 «Гранада» – «Алавес» (3:1).
  • 19.03.22 «Алавес» – «Гранада» (2:3).
  • 04.12.21 «Гранада» – «Алавес» (2:1).

В 3 из последних 5 сыгранных очных поединках клуб из Гранады 3 раза обыгрывал оппонента, на что он ответил 1 викторией и был 1 ничейный результат.

В 5 последних сыгранных очных матчах обе команды не забивали друг другу. И в 4 из них было забито более 2 мячей за игру.

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Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Гранада – Алавес

 

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Гранады» — 3.13;
  • Ничья — 3.08;
  • Победа «Алавеса» — 2.50;
  • 1Х — 1.57;
  • Х2 — 1.34;
  • Ф1 (0) — 2.15;
  • Ф2 (0) — 1.72;
  • ТБ (2,5) — 2.32;
  • ТМ (2,5) — 1.62;
  • ТБ (2) — 1.75;
  • ТМ (2) — 2.12;
  • ОЗ (да) — 1.97;
  • ОЗ (нет) — 1.85.

Для «Гранады» сезон складывается крайне плохо, ведь когда такое было с ними, чтобы у них было всего 2 победы в 30 турах. Шансы у них сохранить прописку практически равны нулю. У «Алавеса» дела куда лучше и им нужно сейчас немного поднажать, чтобы еще обезопасить себя от вылета и у них мотивация тоже имеется.

Хорошим вариантом в этом матче будет ставка на Ф2 (0), за приличный кэф 1.72.

Обе команды в этом сезоне одни из худших по результативности и зачастую в последних они показывают слабую игру в атаке. Здесь еще можно заключить пари на ТМ (2,5), за неплохой коэффициент 1.62.

Где смотреть матч Гранада – Алавес

Гранада – Алавес
Дата проведения
14 апреля, 17.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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