Рюдигер ущипнул Морату за сосок в дерби в полуфинале Суперкубка Испании. Форвард «Атлетико» оттолкнул немца
Антонио Рюдигер ущипнул Альваро Морату за сосок во время матча с «Атлетико».
«Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 5:3.
В одном из эпизодов во 2-м тайме между Рюдигером и Моратой произошел конфликт, в ходе которого защитник «Реала» ущипнул испанца за сосок. После этого форвард «Атлетико» оттолкнул Рюдигера.
В финале Суперкубка Испании «Реал» встретится с победителем матча между «Барселоной» и «Осасуной».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
5:3 – мегашоу «Реала» с «Атлетико»! Со спорным голом, двумя в свои, хоккейным в пустые и хейтом с трибун
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Можно вытащить человека из пещеры/пустыни, но пещеру/пустыню из человека вряд ли...
> Савич
Уж кого-кого, а Савича я легко могу представить в этой роли. Это же самое настоящее животное. Помню как в очном матче с Сити, он помимо дико грубой игры, провокаций и всего того, что подпадает под определение "Симеоновский Атлетико" - хватал Грилиша за волосы, пытался спровоцировать драку и плевался в подтрибуном помещении в Уокера или Карсона (уже не помню).
Можно вытащить человека из балканского щитхола, но балканский щитхол из человека вряд ли...