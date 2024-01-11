Рюдигер ущипнул Морату за сосок в дерби в полуфинале Суперкубка Испании. Форвард «Атлетико» оттолкнул немца

Антонио Рюдигер ущипнул Альваро Морату за сосок во время матча с «Атлетико».

«Реал» обыграл « » в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 5:3.

В одном из эпизодов во 2-м тайме между Рюдигером и произошел конфликт, в ходе которого защитник « » ущипнул испанца за сосок. После этого форвард «Атлетико» оттолкнул .

В финале Суперкубка Испании «Реал» встретится с победителем матча между «Барселоной» и «Осасуной».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

5:3 – мегашоу «Реала» с «Атлетико»! Со спорным голом, двумя в свои, хоккейным в пустые и хейтом с трибун

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