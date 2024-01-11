Рюдигер ущипнул Морату за сосок в дерби в полуфинале Суперкубка Испании. Форвард «Атлетико» оттолкнул немца

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Альваро Мората Антонио Рюдигер Матч ТВ Футбол

Антонио Рюдигер ущипнул Альваро Морату за сосок во время матча с «Атлетико».

«Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 5:3.

В одном из эпизодов во 2-м тайме между Рюдигером и Моратой произошел конфликт, в ходе которого защитник «Реала» ущипнул испанца за сосок. После этого форвард «Атлетико» оттолкнул Рюдигера.

В финале Суперкубка Испании «Реал» встретится с победителем матча между «Барселоной» и «Осасуной».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

5:3 – мегашоу «Реала» с «Атлетико»! Со спорным голом, двумя в свои, хоккейным в пустые и хейтом с трибун

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63 комментария
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это было не просто смело, это было ###### как смело
+108
-5
+103
А теперь представьте, если бы условный Савич так же ущипнул Винисиуса.

Можно вытащить человека из пещеры/пустыни, но пещеру/пустыню из человека вряд ли...
+92
-39
+53
И тут сосок этого белого парня, схватил меня за пальцы... Было очень больно и обидно...
+55
-3
+52
Звезды Медиалиги:"Что ж мы не додумались первые?" 😭
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-3
+22
Ответ Итачи Учиха
А теперь представьте, если бы условный Савич так же ущипнул Винисиуса. Можно вытащить человека из пещеры/пустыни, но пещеру/пустыню из человека вряд ли...
> если бы условный Савич так же ущипнул Винисиуса.
> Савич
Уж кого-кого, а Савича я легко могу представить в этой роли. Это же самое настоящее животное. Помню как в очном матче с Сити, он помимо дико грубой игры, провокаций и всего того, что подпадает под определение "Симеоновский Атлетико" - хватал Грилиша за волосы, пытался спровоцировать драку и плевался в подтрибуном помещении в Уокера или Карсона (уже не помню).
Можно вытащить человека из балканского щитхола, но балканский щитхол из человека вряд ли...
+32
-15
+17
Ответ Charles Foster Kane
> если бы условный Савич так же ущипнул Винисиуса. > Савич Уж кого-кого, а Савича я легко могу представить в этой роли. Это же самое настоящее животное. Помню как в очном матче с Сити, он помимо дико грубой игры, провокаций и всего того, что подпадает под определение "Симеоновский Атлетико" - хватал Грилиша за волосы, пытался спровоцировать драку и плевался в подтрибуном помещении в Уокера или Карсона (уже не помню). Можно вытащить человека из балканского щитхола, но балканский щитхол из человека вряд ли...
а что сразу направления меняешь?))
+14
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+13
Несомненно станет одним из самых значимых событий футбольного сезона.
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-1
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черный господин
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Поцелуй Рубиалеса нервно курит в сторонке и держит пиво
+7
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Типичный игрок Симеоне. Хотя погодите...
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идеальная реклама чемпионата Испании
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обычное немецкое кино
+6
-1
+5
Должен жениьтся)
+5
-1
+4
Ответ Glukinho
это было не просто смело, это было ###### как смело
сомнительно, но окэээй
+3
0
+3
Ответ sharlelaluz
И тут сосок этого белого парня, схватил меня за пальцы... Было очень больно и обидно...
брррр
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Это был рассизм, со стороны Мораты.)))
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0
+2
Ответ Растиньяк
черный господин
властелин
+2
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+2
Ответ xDe xDe
А я в такой роли Савича представить не могу. Роль Савича, как ты верно подметил - харкаться, грязно фолить на красные (которые ему едва треть заслуженных показывают) и размахивать локтями даже вне игры. Рюдигер со своими дурацкими безобидными выходками, ехидно пощупавший сосочек Мораты в неигровом моменте (там от ворот удар был, игроки обратно в поле уходили), на его фоне буквально незаметен.
Про «треть показываемых от заслуженных красных» от болельщика Мадрида слышать - это просто смех. Уж после Каземиро постеснялся бы такое озвучивать, вот уж у кого индульгенция была. А про грязь - это уже после Пепе-Рамоса молчание надобно соблюдать. Про размахивание локтями и мелкие гадости - это к Марсело, например. И так до бесконечности. Ах да, удобнее же перекидывать стрелы на Савича🤓
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Ответ Born is the King
Это КК. Неспортивное поведение. Удивительно, что ВАР не рассмотрел эпизод
Перец все купил
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Ответ Can
Комментарий удален модератором
крепкое, мужское соскопожатие
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Ответ Glukinho
это было не просто смело, это было ###### как смело
Ущипнуть или оттолкнуть?
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Вот оно секретное оружие Реала в ЛЧ)
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Дайте Морате куклу - пусть покажет, где он его трогал
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Вспомнил раздевалку в Челси видно)
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Ответ Сербополяк
Звезды Медиалиги:"Что ж мы не додумались первые?" 😭
Зачем подсказал? Теперь будут делать конкурс на лучший щипок. Приз - Айфон
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Похоже на сцену с Винни Джонсом и Гаскойном, там Винни примерно с таким же удовлетворённым лицом хватал )
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Ну хоть не палец в задницу, как игроки Ромы, празднуя гол.
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Проверил качество матраса.
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Ответ DrDro
крепкое, мужское соскопожатие
модератор ну ты чего?)))
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Какой маленький, какой хорошенький...
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