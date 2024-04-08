Рюдигер о «Ман Сити»: «Реал» проделал хорошую работу с контролем Холанда в первом матче в прошлом сезоне. План такой же – контролировать Фодена, де Брюйне и Эрлинга»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Антонио Рюдигер Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Антонио Рюдигер считает, что «Реал» должен сдержать атакующих игроков «Ман Сити».

Команды проведут четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне мы провели хороший матч против них на «Бернабеу» (1:1).

Думаю, что мы проделали хорошую работу с контролем Эрлинга Холанда, который не получал много передач.

Для этого матча план такой же – постараться контролировать таких игроков, как Филип Фоден, Кевин де Брюйне и Холанд», – сказал защитник «Реала» Рюдигер.

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ войд
Рюдигер много болтает,как б не провалил этот матч Хотя распиаренного норвега закрыл на классе,нужно повторить это)
Распаренного норвега закрыли, но забыли, что ещё 10 человек в составе)
+5
-1
+4
Рюдигер лукавит. В прошлом году Рюдигер провер хорошую работу с контролем Холанда, это не понравилось Карло и он в ответке выпустил Милитао, который привез 3 из 4, включая автогол.
+2
-1
+1
Витян под каждой новостью о Холланде написывает)) Что-то личное, видимо))
+1
0
+1
Из всей это троицы самый важной игрок в команде сейчас Родри,вот кого Реал должен в первую очередь выключить из игры,но глядя на последнюю игру испанца,он явно сильно устал,в любом случае Реал должен с первых минут максимально давить и прессинговать Сити,чтобы еще больше их вымотать и сделать удобный счет
+1
0
+1
Рюдигер много болтает,как б не провалил этот матч
Хотя распиаренного норвега закрыл на классе,нужно повторить это)
+2
-2
0
Рюдигер ариец
+1
-1
0
Если план такой же как и в прошлом году, то и результат будет как и в прошлом году...
+1
-1
0
все это перед матчем бла бла бла. игра завтра покажет.
0
0
0
Вас бернарду похоронил в прошлый раз, забыли))
0
0
0
Ответ войд
Рюдигер много болтает,как б не провалил этот матч Хотя распиаренного норвега закрыл на классе,нужно повторить это)
Может, это было одним из планов Пепа, а наивные меренги думают, что у них в тех матчах хоть что то получилось…)
+1
-1
0
Ответ Topar Topovic
Лёгкая победа Реала если судья не назначит левый пеналь в ворота Реала
Во все времена свистки тащили только
маргариновых.
0
0
0
Ответ Topar Topovic
Холланд сдержали даже защитники сборной Латвии
Вот зачем ты позоришься?)) Он забил им в 1-м матче, во 2-м он вообще не играл.
+1
-1
0
Ответ morphvirg
Вот зачем ты позоришься?)) Он забил им в 1-м матче, во 2-м он вообще не играл.
Норвегия мимо большого турнира
0
0
0
Ответ Нефанатик
Рюдигер лукавит. В прошлом году Рюдигер провер хорошую работу с контролем Холанда, это не понравилось Карло и он в ответке выпустил Милитао, который привез 3 из 4, включая автогол.
Милитао в том матче за Сити играл, это факт
+2
-2
0
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Милитао в том матче за Сити играл, это факт
С ним такое часто случается. 3-4 отличных матча и стабильно приводы во всех остальных.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий