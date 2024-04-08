Рюдигер о «Ман Сити»: «Реал» проделал хорошую работу с контролем Холанда в первом матче в прошлом сезоне. План такой же – контролировать Фодена, де Брюйне и Эрлинга»

Антонио Рюдигер считает, что «Реал» должен сдержать атакующих игроков «Ман Сити».

Команды проведут четвертьфинальный матч .

«В прошлом сезоне мы провели хороший матч против них на «Бернабеу» (1:1).

Думаю, что мы проделали хорошую работу с контролем , который не получал много передач.

Для этого матча план такой же – постараться контролировать таких игроков, как , и Холанд», – сказал защитник « » Рюдигер.