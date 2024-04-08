Рюдигер о «Ман Сити»: «Реал» проделал хорошую работу с контролем Холанда в первом матче в прошлом сезоне. План такой же – контролировать Фодена, де Брюйне и Эрлинга»
Антонио Рюдигер считает, что «Реал» должен сдержать атакующих игроков «Ман Сити».
Команды проведут четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
«В прошлом сезоне мы провели хороший матч против них на «Бернабеу» (1:1).
Думаю, что мы проделали хорошую работу с контролем Эрлинга Холанда, который не получал много передач.
Для этого матча план такой же – постараться контролировать таких игроков, как Филип Фоден, Кевин де Брюйне и Холанд», – сказал защитник «Реала» Рюдигер.
Хотя распиаренного норвега закрыл на классе,нужно повторить это)
маргариновых.