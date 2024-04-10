Атлетик – Вильярреал, прогноз на матч 14 апреля 2024, Ла Лига

«Атлетик» уже не жалеет о сезоне 2023/2024, поскольку впервые за 40 лет полка его трофеев наконец-то пополнилась одним из самых ценных – Кубком Короля. И тем не менее, ему хочется завершить сезон достойным местом в Ла Лиге. Ради этого баски вступят в поединок с «Вильярреалом», которому осталось играть только ради чести.

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Атлетик

6 апреля ликовал весь Бильбао: спустя 40 лет «Атлетик» выиграл Кубок Испании, который стал для него то ли 24-м, то ли 25-м (смотря что брать за точку отсчета). Пропустив первым, «Атлетик» благодаря Оайну Сансету (и голевой передаче Нико Уильямса) сравнял счет и довел игру до серии пенальти, где и победил 4:2. Победа ценна для всех: и для Икера Муниаина, и для Нико Уильямса, и для Эрнесто Вальверде. Особенно на фоне того, что до этого шесть раз баски выходили в финалы и терпели все шесть раз неудачи. Но не время бездельничать и праздновать: осталась Ла Лига, в которой еще есть незавершенные дела.

По числу побед в Кубке Испании «Атлетик» приблизился еще на одну победу к «Барселоне» (сейчас счет 24:31), а вот в очковом плане отстает от нее сейчас на 11 баллов в Ла Лиге («Атлетик» 5-й, «Барса» 2-я). На расстоянии двух очков находится «Атлетико», занимающий 4-е место и выбивающий себе лигочемпионскую путевку. Естественно, баски хотят и здесь преуспеть, хотя о чемпионстве сейчас будет говорить только сумасшедший, поскольку до «Реала» аж 19 очков. Баскам для попадания в главный еврокубковый турнир нужно уже сейчас выигрывать: для начала им надо потопить «желтую субмарину», то есть обыграть «Вильярреал». До конца сезона осталось 8 туров, и задача по обходу «Атлетико Мадрид» вполне выполнима.

Прогноз на матч Боруссия М – Боруссия Д

Вильярреал

Норвежец Александр Серлот забил 14 мячей за «Вильярреал» в сезоне Ла Лиги 2023/2024. Но толку от этого, увы, почти никакого – клуб занимает сейчас 10-е место с 38 очками в активе. До 6-го еврокубкового места – пропасть протяженностью в 11 очков. До конца сезона остаются 8 туров, и шансы ликвидировать этот отрыв сугубо математические. Марселино Гарсия Тораль, возможно, в глубине души понимает, что следующий еврокубковый сезон его команде не светит, несмотря на три победы подряд в недавних матчах.

Конец кампании настал и в Лиге Европы, поскольку «желтую подлодку» потопил «Марсель». Он сумел забить четыре безответных мяча в первом матче, а потом позволил себе проиграть в ответном матче 1:3, чего испанскому клубу не хватило для выхода в следующий раунд. Самую настоящую трагичность победе «Вильярреала» над «Марселем» придал тот факт, что третий гол они смогли забить только на 85-й минуте, и время на переход в овертайм было… но в компенсированное время Жонатан Клоос один мяч отыграл.

В таком случае играть его команде остается только за свою честь, но и это достаточно сложно. Мадридский «Атлетико», который сейчас нацелился на полуфинал Лиги чемпионов, успел перед схваткой с «Боруссией» дожать «Вильярреал» 2:1: счет открыл на 9-й минуте Витцель, на 50-й минуте Серлот сравнял счет и забил свой 14-й мяч. Вроде как и держались «подводники», но на 87-й Сауль лишил «желтую субмарину» даже ничьи. Подопечные Диего Симеоне били почаще по воротам (14 против 12) и намного чаще в створ (8 против 2). Теперь «субмарину» ждет еще одна команда, которая в еврокубках себе место точно выбьет: вопрос в том, где именно.

Прогноз

Стадион «Сан-Мамес» в городе Бильбао был заполнен до отказа в день финала Кубка Испании, поскольку там установили большой экран, на котором транслировался финальный матч. Очевидно, что и 14 апреля, в 19:30 перед стартовым свистком игры с «Вильярреалом» он будет снова переполнен… равно как и болельщики будут преисполнены восторженных эмоций, увидев снова своих кумиров.

Букмекеры BetBoom отдают предпочтение в этом матче опять же хозяевам: на победу «Атлетика» предлагается коэффициент 1.7. Ничья и победа оцениваются примерно одинаково: 4.06 и 4.76. В то же время «Атлетик» рискует своими амбициями на ЛЧ (и возможно, на Лигу Европы), а вот «Вильярреалу» в случае поражения не будет ни жарко, ни холодно, грубо говоря. Двойные кэфы однозначно не в пользу «подводной лодки»: 2.14 на победу «Вильярреала» или ничью против 1.25 на победу любой из команд или 1.19 на то, что «Атлетик» наберет очки в любом случае.

Следующим пунктом станут тоталы: в качестве наиболее предпочтительных предлагаются тотал больше 3 за 2.18 и меньше 3 за 1.71. Естественно, сейчас мы окинем взглядом пять предыдущих матчей обеих команд, чтобы узнать, какие тоталы ими пробивались и что попадало под предлагаемые ныне тоталы прежде. Начнем с хозяев и фаворитов (то есть с «Атлетика Бильбао»).

3 марта. Ла Лига. Атлетик 0:0 Барселона

10 марта. Ла Лига. Лас-Пальмас 0:2 Атлетик

16 марта. Ла Лига. Атлетик 2:0 Алавес

31 марта. Ла Лига. Реал Мадрид 2:0 Атлетик

6 апреля. Кубок Испании. Атлетик 1:1 Мальорка (пен. 4:2)

Как видим, в чемпионате Испании в четырех предыдущих встречах из 12 очков баски взяли 7 возможных, отобрав очки у «Барсы», но не справившись с реалом. Четыре матча подряд пробивается тотал 2 (формально больше 1.5, что эквивалентно кэфу 1.2). Традиционная пара тоталов больше 2.5/меньше 2.5 предлагается с кэфами 1.68 и 2.2 соответственно. Пока что здесь больше склоняется чаша весов в пользу тотала меньше 3 или меньше 2.5, если смотреть на ситуацию глазами басков. Один раз была нулевая ничья, эквивалентная тоталу меньше 0.5 (с нынешним кэфом 15.93).

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А теперь посмотрим, какова результативность «Вильярреала» за эти пять матчей, что они приобрели и чего они лишились.

7 марта. Лига Европы. Марсель 4:0 Вильярреал

10 марта. Ла Лига. Бетис 2:3 Вильярреал

14 марта. Лига Европы. Вильярреал 3:1 Марсель

17 марта. Ла Лига. Вильярреал 1:0 Валенсия

1 апреля. Ла Лига. Вильярреал 1:2 Атлетико Мадрид

Вроде как показывали хозяева «Эстадио де ля Серамика», что могут играть смело и сокрушать своих противников: из трех формальных тоталов больше 3.5 (коэффициент 2.66) два завершились победой «Вильярреала» по итогам основного времени. Но вот тот самый третий тотал обернулся итоговым поражением, ибо был в ответном матче Лиги Европы. Предательский гол «Марселя» на добавленных минутах второго тайма разбил их мечты вдребезги. И вот притихли как-то громкие тоталы: последовал тотал меньше 2 за 3.59, затем тотал меньше 3… Возможно ли, что сыграет опять условный тотал меньше 2 или меньше 1.5 за 4.58? Вроде как к этому идет дело: баски выдохлись, «Вильярреал» просто не может собраться после марсельского фиаско.

BetBoom предполагает, что все-таки отличатся обе команды (1.65), а не одна от силы (2.25); ожидается, что счет откроют хозяева (1.57), а не гости (2.65); нулевую ничью они тоже не ждут (16). Ожидаемый тотал хозяев колеблется в районе больше 1.75 (коэффициент 1.99) и меньше 1.75 (коэффициент 1.83): два матча с личным тоталом больше 1.75 они уже выдали, и попытаться получить такой третий личный тотал за шесть матчей вполне возможно. У гостей же ситуация такая: тотал больше/меньше 0.75 с кэфами 1.72 и 2.14… или больше/меньше 1 с кэфами 2.07 и 1.77 соответственно. В общем, один гол у «Вильярреала», по мнению букмекеров, уже будет успехом в этой игре. В плане фор предлагается выбор между минусовой (-0.5) за 1.72 на хозяев и плюсовой (+0.5) за 2.15 на гостей. Нулевые предлагаются за 1.29 и 3.59 соответственно.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3 за 1.71.

«Вильярреалу» могло бы помочь сейчас раскрепощение, но после вылета из Лиги Европы и опустошения им тяжеловато настроиться на игры. Турнирное положение усугубляет дело, поэтому даже ничья станет для «подводников» успехом. У «Атлетика» есть и желание добиться результата, и эмоциональный заряд, что однозначно сыграет в их пользу. Но вот что касается тотала… скорее всего, мы увидим меньше 3 голов: условные 1:0 или 2:0 в пользу «Атлетика» будут достаточными, дальше останется просто не перемудрить в обороне.

Атлетик – Вильярреал: где смотреть