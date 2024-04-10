Гранада – Алавес где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Гранада и Алавес в 31 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Гранада – Алавес
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Прогноз на матч Гранада – Алавес