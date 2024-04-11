Морьентес о 3:3 «Реала» и «Сити»: «Если бы они играли чаще, это не было бы так зрелищно. Особенно нравятся такие игры весной – в октябре чувствуешь, что не готов к этому»

Фернандо Морьентес предположил, как Суперлига повлияет на игры «Реала» и «Сити» .

В первом матче 1/4 финала « » и « » сыграли вничью (3:3).

– Хотели бы вы чаще видеть подобные матчи? Или вы считаете, что магия этих матчей и плей-офф заключается именно в том, что мы редко такое видим? Если бы у нас был другой формат, возможно, мы бы не так его ценили или он был бы не таким зрелищным.

– Если бы мы видели подобное чаще, то, конечно, это не было бы столь зрелищно.

Мне особенно нравится, когда это происходит в конце марта или начале апреля. В октябре во время таких матчей чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что мы не готовы к этому, – сказал бывший форвард «Реала».

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую