Морьентес о 3:3 «Реала» и «Сити»: «Если бы они играли чаще, это не было бы так зрелищно. Особенно нравятся такие игры весной – в октябре чувствуешь, что не готов к этому»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Фернандо Морьентес Ла Лига Лига чемпионов УЕФА календарь Суперлига Европы Футбол

Фернандо Морьентес предположил, как Суперлига повлияет на игры «Реала» и «Сити» .

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3).

– Хотели бы вы чаще видеть подобные матчи? Или вы считаете, что магия этих матчей и плей-офф заключается именно в том, что мы редко такое видим? Если бы у нас был другой формат, возможно, мы бы не так его ценили или он был бы не таким зрелищным.

– Если бы мы видели подобное чаще, то, конечно, это не было бы столь зрелищно.

Мне особенно нравится, когда это происходит в конце марта или начале апреля. В октябре во время таких матчей чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что мы не готовы к этому, – сказал бывший форвард «Реала».

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую

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7 комментариев
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Чего действительно не хочется смотреть, так это 80% матчей групповой стадии ЛЧ. Хорошо что с нового сезона будет новый формат, а то по 6-8 месяцев ждем хороших матчей с 1/8
+5
-2
+3
Это ещё вторые вратари играли, а если бы третьи? 4 : 4 - как вам? 5 : 5?
+2
0
+2
Я к таким матчам готов в любое время года.
+1
-1
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Ничья на Бернабеу - главное достижение Реала!
0
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Ответ Vadim Slutsky
Это ещё вторые вратари играли, а если бы третьи? 4 : 4 - как вам? 5 : 5?
Лунин и Ортега пропустят ответные матчи
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