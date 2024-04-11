18 голов забито в первых четвертьфинальных матчах ЛЧ. Больше было только в 1957 году

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1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне входит в число самых результативных.

В первых матчах восемь участников в общей сложности забили 18 голов. У «Реала» и «Манчестер Сити» по 3 мяча, «Арсенала» и «Баварии» – по 2. «Атлетико» обыграл «Боруссию» со счетом 2:1, «Барселона» трижды забила «ПСЖ» и дважды пропустила.

В эпоху Лиги чемпионов 18 голов забивали только раз – в сезоне-2010/11. В Кубке европейских чемпионов больше (19 мячей) было только в сезоне-1956/57.

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31 комментарий
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Из них тройка претендентов на Золотой мяч - Холанд, Беллингем и Мбаппе - на троих забили ровно 0 голов
+34
-6
+28
Ответ Ебздрогыч
Из них тройка претендентов на Золотой мяч - Холанд, Беллингем и Мбаппе - на троих забили ровно 0 голов
У Мбаппе и Холланда уважительные причины - они не играли )
+27
-4
+23
Всем болельщикам воздается за отвратительные матчи 1/8
+23
-2
+21
Низкий уровень обороны,вратари вообще никакие, Вадика Евсеева на них нету, скорее бы матчи типа Факел - Балтика или Урал - Ахмат
+13
-1
+12
Ответ Strike36
Лучший год ЛЧ за последние годы. 3 из 4 матчей топ вывеска. Из пассажиров только Боруссия
К Атлетико бы Ливерпуль
+11
-3
+8
Давно забытое чувство, когда получаешь удовольствие от футбола
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
В Кубке европейских чемпионов больше (19 мячей) было только в сезоне-1956/57. В те времена и в финалах 7:3 бывало
Недавно и 2:8 было в полуфинале.
+11
-7
+4
Ответ Ебздрогыч
Из них тройка претендентов на Золотой мяч - Холанд, Беллингем и Мбаппе - на троих забили ровно 0 голов
Один Эдегор пахает больше их 3х
+4
-1
+3
Матчи были огнемет 🔥
Ждём таких же ответок на след неделе 🥳
Всех с праздником футбола друзья
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Из них тройка претендентов на Золотой мяч - Холанд, Беллингем и Мбаппе - на троих забили ровно 0 голов
Ладно, что не забили, бывает.
Холанд и Мбаппе словно и не играли вообще.
А Беллингем вышел на поле только чтобы падать и на коленях горестно вздымать руки в сторону арбитра.
+2
0
+2
Спасибо УЕФА за отмену правила гостевого гола. После отмены этого дурацкого правила ЛЧ изменился в лучшую сторону.
+1
0
+1
И голы на любой вкус.
+1
0
+1
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Это когда 8:2 было, с величайшим в истории Месси в составе ?
Да, который был лучшим в футболке Барсы
+1
0
+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Низкий уровень обороны,вратари вообще никакие, Вадика Евсеева на них нету, скорее бы матчи типа Факел - Балтика или Урал - Ахмат
Какие вопросы к Стегену?
Важнейший элемент футбола Барсы
Да и к Нойру какие вопросы?
+4
-3
+1
Ответ rigobersong
Да играли любители, те кубки можно аннулировать, типа как кубок шейха альбудаби:))
тут буквально не так давно 2:8 в одном матче было
0
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Ответ Ебздрогыч
Из них тройка претендентов на Золотой мяч - Холанд, Беллингем и Мбаппе - на троих забили ровно 0 голов
Погодите, ответки ведь никто не отменял.
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Ответ Groznyi2024
Будет смешно, если все ответные закончатся 0:0 :)
я за😀
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Ответ KKKKKKK7
А как же сезон 19/20? Безусловно, был всего один матч, но и в них забили 19
если мне не изменяют мои глаза, то тогда вообще 20 было забито
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-1
0
Ответ Strike36
Лучший год ЛЧ за последние годы. 3 из 4 матчей топ вывеска. Из пассажиров только Боруссия
А почему Боруссия? Представь был бы Интер - Ливерпуль. не менее интересно
0
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0
Ответ Bazilic
К Атлетико бы Ливерпуль
Да, было бы интересно
+2
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В последний раз такое было в сезоне 10/11? Это случайно не тогда, когда Шальке Рангника вынес Интер?
0
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Будет смешно, если все ответные закончатся 0:0 :)
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В этом году всё очень интересно в плей-офф ЛЧ. Вроде первые игры 1/4 уже состоялись , но хрен поймёшь кто будет в 1/2 , не то чтобы про финальную пару думать
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