18 голов забито в первых четвертьфинальных матчах ЛЧ. Больше было только в 1957 году

1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне входит в число самых результативных.

В первых матчах восемь участников в общей сложности забили 18 голов. У « » и « » по 3 мяча, « » и «Баварии» – по 2. « » обыграл «Боруссию» со счетом 2:1, «Барселона» трижды забила «ПСЖ» и дважды пропустила.

В эпоху чемпионов 18 голов забивали только раз – в сезоне-2010/11. В Кубке европейских чемпионов больше (19 мячей) было только в сезоне-1956/57.