18 голов забито в первых четвертьфинальных матчах ЛЧ. Больше было только в 1957 году
1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне входит в число самых результативных.
В первых матчах восемь участников в общей сложности забили 18 голов. У «Реала» и «Манчестер Сити» по 3 мяча, «Арсенала» и «Баварии» – по 2. «Атлетико» обыграл «Боруссию» со счетом 2:1, «Барселона» трижды забила «ПСЖ» и дважды пропустила.
В эпоху Лиги чемпионов 18 голов забивали только раз – в сезоне-2010/11. В Кубке европейских чемпионов больше (19 мячей) было только в сезоне-1956/57.
Ждём таких же ответок на след неделе 🥳
Всех с праздником футбола друзья
Холанд и Мбаппе словно и не играли вообще.
А Беллингем вышел на поле только чтобы падать и на коленях горестно вздымать руки в сторону арбитра.
Важнейший элемент футбола Барсы
Да и к Нойру какие вопросы?