Черданцев о медиафутбольном клубе «Тандем»: «Я здесь за идею. Коллеги в команду «Матч ТВ» не звали»

Теги Георгий Черданцев Константин Генич Матч ТВ Winline Медиалига ФК Матч ТВ ФК Тандем Медиафутбол

Георгий Черданцев высказался о медиафутбольном клубе , в котором примает участие.

«Я в «Тандеме» за идею, а не ради зарплаты. Мы делаем контент с моими друзьями из КВН – я у них принимал участие. Для меня это в большой степени фан и развлечение, а не работа.

Ну, и плюс, когда я познакомился с ребятами из команды, узнал, что у каждого из них настоящая футбольная история – человек всю свою жизнь посвящает футболу, но по каким-то причинам, не всегда зависящим от него, ему не удалось заиграть на профессиональном уровне.

Появление Медиалиги и таких команд как «Тандем» дает возможность этим ребятам зарабатывать любимым делом и заниматься любимым делом. Это на самом деле очень здорово. Если есть возможность эту историю поддержать, то я с удовольствием это делаю.

Почему я не был задействован в команде «Матч ТВ»? Мои коллеги из «Матч ТВ» меня не звали, честно говоря. Но, с другой стороны, я все-таки уже не в том возрасте, чтобы играть на большом поле. У меня нет к ним никаких претензий.

В каком качестве мне там быть? Костя Генич тренирует, не его же мне сдвигать с тренерской скамейки. Поэтому для меня в «Матч ТВ» не было места», – рассказал комментатор «Матч ТВ».  

Черданцев стал ведущим ютуб-канала медиафутбольного клуба «Тандем», который примет учатие в 5-м сезоне Winline Медиалиги.

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4 комментария
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Вот бы его и на канал не звали
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Мне кажется, что он стоит так особнячком на Матч тв. Придворный человек
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Интересно, только из-за возраста не позвали🤔
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Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит.
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