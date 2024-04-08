Черданцев о медиафутбольном клубе «Тандем»: «Я здесь за идею. Коллеги в команду «Матч ТВ» не звали»

Георгий Черданцев высказался о медиафутбольном клубе , в котором примает участие.

«Я в «Тандеме» за идею, а не ради зарплаты. Мы делаем контент с моими друзьями из КВН – я у них принимал участие. Для меня это в большой степени фан и развлечение, а не работа.

Ну, и плюс, когда я познакомился с ребятами из команды, узнал, что у каждого из них настоящая футбольная история – человек всю свою жизнь посвящает футболу, но по каким-то причинам, не всегда зависящим от него, ему не удалось заиграть на профессиональном уровне.

Появление Медиалиги и таких команд как «Тандем» дает возможность этим ребятам зарабатывать любимым делом и заниматься любимым делом. Это на самом деле очень здорово. Если есть возможность эту историю поддержать, то я с удовольствием это делаю.

Почему я не был задействован в команде «Матч ТВ»? Мои коллеги из «Матч ТВ» меня не звали, честно говоря. Но, с другой стороны, я все-таки уже не в том возрасте, чтобы играть на большом поле. У меня нет к ним никаких претензий.

В каком качестве мне там быть? Костя Генич тренирует, не его же мне сдвигать с тренерской скамейки. Поэтому для меня в «Матч ТВ» не было места», – рассказал комментатор « ».

Черданцев стал ведущим ютуб-канала медиафутбольного клуба «Тандем», который примет учатие в 5-м сезоне Winline Медиалиги.