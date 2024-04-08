Черданцев об ошибках Лещука со «Спартаком»: «Смолов во втором пропущенном так же виноват. Разве Тюкавин, не попавший из убойной позиции, виноват меньше?»

Георгий Черданцев не считает Лещука единственным виновником поражения «Динамо».

Вчера «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир (2:1) благодаря дублю . Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых .

«Я не сторонник, чтобы во всем винить отдельного футболиста. Это не серия пенальти, в которой вратарь пять ударов пропустил между ног. Лещук не выручил, это да. Но он не главный виновник поражения. Выигрывает и проигрывает команда.

Разве Тюкавин, который не попал в створ из убойной позиции, виноват меньше? Мы говорим, что это лучший нападающий России. Выходы один на один надо реализовывать.

Поражение «Динамо» – коллективная ответственность. Вешать всех собак на Лещука я бы не стал. Нужно забивать свои голы, и был бы другой результат. Смолов во втором пропущенном мяче виноват не меньше, чем Лещук. Голевая атака «Спартака» началась с атаки « ».

Не знаю, почему играет Лещук. Это вопрос к Личке. Найти стабильного вратаря на много лет – большая удача. Мы видим пример «Зенита», в котором нет основного вратаря. В «Спартаке» до последнего времени тоже не было понимания. «Краснодару» повезло, что у них есть Сафонов. Это сложная проблема», – сказал комментатор « ».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!