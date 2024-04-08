Черданцев об ошибках Лещука со «Спартаком»: «Смолов во втором пропущенном так же виноват. Разве Тюкавин, не попавший из убойной позиции, виноват меньше?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Георгий Черданцев Игорь Лещук Матч ТВ Александр Соболев Константин Тюкавин Футбол

Георгий Черданцев не считает Лещука единственным виновником поражения «Динамо».

Вчера «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир РПЛ (2:1) благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

«Я не сторонник, чтобы во всем винить отдельного футболиста. Это не серия пенальти, в которой вратарь пять ударов пропустил между ног. Лещук не выручил, это да. Но он не главный виновник поражения. Выигрывает и проигрывает команда.

Разве Тюкавин, который не попал в створ из убойной позиции, виноват меньше? Мы говорим, что это лучший нападающий России. Выходы один на один надо реализовывать.

Поражение «Динамо» – коллективная ответственность. Вешать всех собак на Лещука я бы не стал. Нужно забивать свои голы, и был бы другой результат. Смолов во втором пропущенном мяче виноват не меньше, чем Лещук. Голевая атака «Спартака» началась с атаки «Динамо».

Не знаю, почему играет Лещук. Это вопрос к Личке. Найти стабильного вратаря на много лет – большая удача. Мы видим пример «Зенита», в котором нет основного вратаря. В «Спартаке» до последнего времени тоже не было понимания. «Краснодару» повезло, что у них есть Сафонов. Это сложная проблема», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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22 комментария
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Найти нормального комментатора на матч ТВ мне кажется сложнее , чем хорошего вратаря для Динамо
+44
-7
+37
Ответ lovec23
Найти нормального комментатора на матч ТВ мне кажется сложнее , чем хорошего вратаря для Динамо
Да какой вратарь, Динамо скорее титул возьмет чем нормального комментатора услышим )
+12
-3
+9
Не было ни Люси Чеботиной, ни Клавы Коки

Да что там - Лещенко не пришёл

Ну и вот
+7
-2
+5
Ну смолова тоже грязью полили за шедевральный выход на усиление))) а вот тюкавина ругать не принято, хотя вчера он показал себя ужасно. Запорол чистый выход 1на1, да и в первом тайме был неплохой момент.
+6
-2
+4
Любое взятие ворот это следствие определенных действий футболистов в цепочке эпизодов, предшествующих голу. Так что Черданцев в этом смысле прав. Другое дело, что если последний эпизод -это удар в створ, то квалификация и опыт кипера имеют огромное значение .
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Все верно чердак говорит,и смол обделался и тюкавин не забил
+5
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КПД Смолова на поле стремиться к нолю.
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Ответ Eugene88
Ну смолова тоже грязью полили за шедевральный выход на усиление))) а вот тюкавина ругать не принято, хотя вчера он показал себя ужасно. Запорол чистый выход 1на1, да и в первом тайме был неплохой момент.
По моему, Константин себе корону стал примерять …Ему до звезды еще пахать и пахать
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В этот раз все по делу
Смолов 2 выхода запорол. Лещук вообще за скобками матча
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В футболе всегда присутствует элемент случайности, парадоксальности некоторых эпизодов и всего матча в целом... Да , Динамо могло выиграть матч в первом тайме забив 3 или даже 4, могло забить во втором и победить уверенно и спокойно.. Но этого не произошло.. Почему большинство считает Лещука виноватым...? Вопиющая расхлябанность, вратарская безграмотность , психологически поплыл после первого гола и так и не взял себя в руки... Значит не готов к матчам такого накала и нерва, нет или пока не хватает необходимых качеств для игр на таком уровне.. И вся команда была в некотором шоке когда все произошло , это тоже на поверхности... Нужно ещё оценить каковы будут последствия этих ошибок и этого поражения.... Как отреагирует команда в следующей игре ?
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А почему победу Спартака оправдывают только ошибками игроков Динамо, или они сами себе забивали?
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Ошибки Лещука в этом матче сравнимы по простоте ситуации с промахом с 2-3 метров от нападающего. Выходы 1 на 1 не забивают во многих играх, а вот такие голы пропускают очень редко. Если бы Тюкавин реализовывал всё, он бы уже не в рпл играл
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Ответ lovec23
Найти нормального комментатора на матч ТВ мне кажется сложнее , чем хорошего вратаря для Динамо
Не почему? Есть Минин, например . ИМХО.
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Ответ Пользователь Huawei
А почему победу Спартака оправдывают только ошибками игроков Динамо, или они сами себе забивали?
Потому что Спартак кроме этих "моментов" не создал вообще ничего.
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Ответ Ed Milgizin
В футболе всегда присутствует элемент случайности, парадоксальности некоторых эпизодов и всего матча в целом... Да , Динамо могло выиграть матч в первом тайме забив 3 или даже 4, могло забить во втором и победить уверенно и спокойно.. Но этого не произошло.. Почему большинство считает Лещука виноватым...? Вопиющая расхлябанность, вратарская безграмотность , психологически поплыл после первого гола и так и не взял себя в руки... Значит не готов к матчам такого накала и нерва, нет или пока не хватает необходимых качеств для игр на таком уровне.. И вся команда была в некотором шоке когда все произошло , это тоже на поверхности... Нужно ещё оценить каковы будут последствия этих ошибок и этого поражения.... Как отреагирует команда в следующей игре ?
Ну уж про 3-4 в первом ты загнул)) это была бы аномалия, каких поискать. У динамо за весь матч xg до 2 не дотянулся
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Ответ Ed Milgizin
В футболе всегда присутствует элемент случайности, парадоксальности некоторых эпизодов и всего матча в целом... Да , Динамо могло выиграть матч в первом тайме забив 3 или даже 4, могло забить во втором и победить уверенно и спокойно.. Но этого не произошло.. Почему большинство считает Лещука виноватым...? Вопиющая расхлябанность, вратарская безграмотность , психологически поплыл после первого гола и так и не взял себя в руки... Значит не готов к матчам такого накала и нерва, нет или пока не хватает необходимых качеств для игр на таком уровне.. И вся команда была в некотором шоке когда все произошло , это тоже на поверхности... Нужно ещё оценить каковы будут последствия этих ошибок и этого поражения.... Как отреагирует команда в следующей игре ?
Боюсь, что паршиво отреагирует.
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Ответ Eugene88
Ну смолова тоже грязью полили за шедевральный выход на усиление))) а вот тюкавина ругать не принято, хотя вчера он показал себя ужасно. Запорол чистый выход 1на1, да и в первом тайме был неплохой момент.
Если честно, то несколько моментов в первом тайме у динамо не забил мексиканец (извиняюсь если ошибся Чавес кажется), но он просто раза два убойно пробил по центру прямо в Максимсенко.
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Винить одного вратаря конечно не стоит. Полевые тоже виноваты, что допустили 2 удара прямо по центру. Просто Лещука больше не стоит выпускать в составе, по причине его низкого профессионального уровня, о чем между прочим все знали, а эти ошибки подтвердили это.
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за 25 минут до конца игры победа Спартака шла 17 к 1.Может Лещук решил семейный бюджет увеличить?На полиграф его направьте.
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Я давно не понимаю почему смолова выпускают на поле ведь есть молодые.Он же вобще от слова совсем ни какой.
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