«Нант» интересуется защитником «Сочи» Дркушичем

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич может продолжить карьеру во Франции.

Пр данным Metaratings.ru, «Сочи» получил предложение от клуба Лиги 1 вступить в переговоры о трансфере 24-летнего словенского защитника. Отмечается, что предметный интерес к футболисту проявляет «Нант».

Если «Сочи» получит официальное рыночное предложение по Дркушичу, то рассмотрит продажу футболиста.

Ванья выступает за «Сочи» с января 2022 года после перехода из «Браво». На его счету 4 гола и 2 результативные передачи в 60 матчах.