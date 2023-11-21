ЭСК: судья ошибочно удалил хавбека «Сочи» Кравцова в матче с «Рубином»

ЭСК признала ошибку в работе судьи Сергея Цыганка во время игры «Сочи».

Клуб обратился в комиссию с просьбой дать оценку действиям рефери в матче 15-го тура Мир , в котором «Рубин» победил со счетом 2:0.

«1. Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Сочи» №14 на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока, сыгравшего в мяч в нормальной манере в единоборстве с игроком команды «Рубин» №44 , комиссия не усмотрела элементов безрассудства, так как контакт со стопой соперника после игры в мяч игроком «Сочи» был неизбежным, и он не являлся безрассудным. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды « » на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Рубин» №15 Игора Вуячича с шеей игрока атакующей команды « » №3 Ваньи Дркушича, по мнению всех членов комиссии, не являлся наказуемым, так как руки защитника при выпрыгивании вверх двигались естественно, и с его стороны не было дополнительного движения рукой в сторону соперника. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сказано в решении.

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