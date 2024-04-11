Урал – Динамо Москва где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Урал и Динамо Москва в 24 туре РПЛ 2023/2024.
- Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Урал – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 14:15 по московскому времени.
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