Урал – Динамо Москва где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 14 апреля

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Урал и Динамо Москва в 24 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Урал – Динамо Москва

Начало матча запланировано на 14:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Урал – Динамо

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