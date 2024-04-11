Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань: прогноз на матч 13.04.2024, Суперлига Китая

Многие ли российские болельщики еще пару-тройку лет назад могли похвастаться знаниями о китайском футболе. Кто-то мог вспомнить о сборной страны, которая первый и единственный раз приняла участие в чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии. Правда, в своей группе китайцы потерпели три поражения и не забили ни одного мяча, но сам факт участия стал грандиозным достижением. У кого-то знания простирались на то, что китайские команды выигрывали азиатскую Лигу чемпионов, такое случалось в истории четырежды, причем в прошлом десятилетии это делала команда «Гуанчжоу Эвергранд». Не ищите ее в турнирной таблице Суперлиги, сейчас она играет дивизионом ниже. Наконец, более широкие массы знали, что у китайских команд, владельцами которых, в основном являются государственные корпорации (привет российской Премьер-лиге), появились денежки.

Они стали привлекать многих футболистов, которые сделали себе имя в европейском футболе. Имена эти негромкие, скорее громкие названия клубов, в которых выступали те или иные игроки. Приехали в страну и тренеры. Тоже далеко не с мировым именем, но имеющие неплохой послужной список. В их числе и Леонид Слуцкий, благодаря которому мы теперь часто произносим названия китайских команд. Есть проблема в произношении, но ничего страшного, это дело привычки. Лидер чемпионата страны «Шанхай Шеньхуа» будет принимать на своем поле «Бэйцзинь Гоань», который идет на четвертом месте. Причем мало кто знает, что это матч непримиримых соперников и считается «национальным дерби». Встреча пройдет на Шанхайском стадионе, начало в 14:35 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 2,5

Шанхай Шеньхуа

Команда считается одной из самых известных в Китае, но чемпионом становилась только один раз около тридцати лет назад, зато очень быстро, спустя два года после своего основания. В начале прошлого десятилетия название клуба мелькало в сводках футбольных новостей, поскольку возглавил его тогда Жан Тигана, а в нападении стал играть бывший футболист «Челси» Николя Анелька. Правда, все это другая эпоха. В последние годы больших успехов у «Синих дьяволов» на было. И накануне сезона руководство команды решило сделать ставку на российского специалиста Леонида Слуцкого.

Тренер нисколько не боится новых вызовов, за что честь ему и хвала, а если все это сочетается не только с любознательностью, но и с хорошей работой, то хвала и честь в двукратном размере. С «Шанхай Шеньхуа» мы могли познакомиться на предсезонном турнире, где команда выступала вместе с «Зенитом». В очном поединке чемпион России учинил разгром со счетом 6 : 0. Дальше команде Слуцкого пришлось открывать сезон матчем на Суперкубок Китая против чемпиона страны «Шанхай Порта». Первая официальная игра для тренера стала первой победой и сразу же первым трофеем.

Начало было положено, а дальше победы пошли одна за другой. Сразу пять в пяти турах на старте чемпионата, единоличное лидерство, больше всех мячей забито и меньше всех пропущено. Погоду делают легионеры — бразильский нападающий Андре Луис, который ранее выступал за португальский «Морейренсе» и полузащитник из Португалии Жоау Карлуш Тейшейра, его можно вспомнить по «Порту» и «Ливерпулю». Из местных выделяется новичок команды Се Пэнфей. Перед вами результаты пяти последних матчей «Шанхай Шеньхуа».

Суперлига. 09.04.2024, «Шанхай Шеньхуа» — «Ухань Фри Таунс» — 4 : 1

— «Ухань Фри Таунс» — : 1 Суперлига. 05.04.2024, «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шеньхуа» — 1 : 2

— 1 : Суперлига. 31.03.2024, «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Шеньхуа» — 0 : 3

— 0 : Суперлига. 08.03.2024, «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Вест Кост» — 2 : 0

— «Циндао Вест Кост» — : 0 Суперлига. 03.03.2024, «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа» — 0 : 2

Факты и цифры

Клуб «Шанхай Шеньхуа» был создан в 1993 году, а уже в 1995 году стал чемпионом Китая, это достижение остается единственным

В прошлом сезоне команда заняла пятое место, набрав 52 очка, причем за два тура до окончания первенства входила в тройку сильнейших

Лучшими бомбардирами «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне являются Андре Луис и Жоау Карлуш Тейшейра, на счету обоих по 4 забитых мяча

Среди ассистентов как в команде, так и во всем чемпионате лидирует Се Пэнфей, на счету полузащитника 4 результативных передачи

Бэйцзин Гоань

Команда «Бэйцзин Гоань» на год старше своего предстоящего соперника и тоже становилась чемпионом Китая, правда, уже в нынешнем столетии. Тренирует ее португальский специалист Рикарду Суареш, который еще в прошлом году руководил лиссабонским «Эшторилом», до этого возглавлял несколько других португальских клубов и мелькнул в египетском «Аль-Ахли». Владеет командой из Пекина крупная государственная корпорация по управлению имуществом CITIC Group. Кроме того, «Бэйцзин Гоань» может похвастаться тем, что имеет соглашения с такими европейскими командами как «Реал Мадрид» и «Аякс».

Помимо титула в Суперлиге команда трижды становилась обладателем Кубка страны. Последний раз к титулу «Бэйцзин Гоань» был очень близок в сезоне 2019 года, тогда «Дворцовые стражники» за пять туров до конца чемпионата шли вровень с «Гуанчжоу», но потерпели поражение и отстали всего на два очка. С тех пор команда все время находится на подступах к вершине турнирной таблицы, но выше шестого места не поднимается.

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Надежда связана с нынешним сезоном. Пусть после пяти туров отставание от лидера уже довольно большое, но победа в гостях резко изменит ситуацию. Стартовала команда очень хорошо, набрав восемь очков в первых четырех поединках, причем ничейный результат удалось добыть в матче против действующего чемпиона «Шанхай Порта». Но в последнем туре последовало неожиданное поражение на своем поле от середняка «Шэньчжэнь Пен Сити». При полном преимуществе удалось забить лишь раз в самой концовке с пенальти. Перед вами результаты пяти последних поединков «Бэйцзин Гоань».

Суперлига. 09.04.2024, «Бэйцзин Гоань» — «Шэньчжэнь Пен Сити» — 1 : 2

— 1 : Суперлига. 05.04.2024, «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Порт» — 2 : 2

Суперлига. 30.03.2024, «Ухань Фри Таунс» — «Бэйцзин Гоань» — 0 : 1

— 0 : Суперлига. 09.03.2024, «Шаньдун Тайшань» — «Бэйцзин Гоань» — 0 : 0

Суперлига. 02.03.2024, «Цанчжоу Майти Лайонс» — «Бэйцзин Гоань» — 0 : 2

Факты и цифры

«Бэйцзин Гоань» один раз в истории становился чемпионом Китай, произошло это в 2010 году

В прошлом сезоне команда заняла 6 место, набрав 51 очко, всего на один балл «Бэйцзин Гоань» отстал от «Шанхай Шеньхуа»

В пяти турах нынешнего чемпионата команда провела в ворота соперников 6 мячей. 2 из них на счету нападающего Чжан Юйнина

Среди ассистентов пока никто не смог отличиться дважды

История личных встреч Шанхай Шеньхуа и Бэйцзин Гоань

Статистика личных встреч команд доступна с 2004 года. С тех пор они сыграли 40 поединков, и преимущество в них у гостей предстоящего матча. Раз это «национальное дерби», то матчи должны носить принципиальный характер. В нашу статистику не входит матч 1997 года, когда нынешняя Суперлига называлась Лигой Цзя-А, тогда «Бэйцзин Гоань» нанес своем сопернику самое крупное поражение в истории со счетом 9 : 1.

Победы «Шанхай Шеньхуа» — 14

Победы «Бэйцзин Гоань» — 19

Ничьи — 7

Самая крупная победа «Шанхай Шеньхуа» — 4 : 1

Самая крупная победа «Бэйцзин Гоань» — 4 : 0

Преимущество по победам «Бэйцзин Гоань» обеспечил себе начиная с 2018 года. С тех пор команды провели 11 матчей, из них на счету «Дворцовых стражников» семь побед и два поражения. «Шанхай Шеньхуа» не может выиграть у своих соперников в трех последних поединках подряд. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Суперлига. 19.08.2023, «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа» — 2 : 1

— «Шанхай Шеньхуа» — : 1 Суперлига. 19.05.2023, «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань» — 1 : 1

Суперлига. 25.11.2022, «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань» — 1 : 2

— 1 : Суперлига. 26.08.2022, «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа» — 0 : 2

— 0 : Суперлига. 15.08.2021, «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа» — 4 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань

Все три последних матча были очень похожи. «Шанхай Шеньхуа» открывал счет, но затем футболисты «Бэйцзин Гоань» находили в себе силы перевернуть ход игры. В результате две волевые победы подряд и одна ничья. Правда, сейчас болельщики увидят встречу сильно обновленных команд. В большей степени это касается хозяев. К тому же спурт, который они выдали на старте, внушает опасения любому сопернику. Правда, самым серьезным испытанием был матч против «Шаньдун Тайшань» в гостях, но его команда Слуцкого выдержала с честью. «Бэйцзин Гоань» выглядит сильнее всех остальных, но любой результат кроме победы хозяев будет сюрпризом. Букмекеры на стороне хозяев. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Шанхай Шеньхуа» — 1,61

Ничья — 3,74

Победа «Бэйцзин Гоань» — 5,61

Атака «Шаньдун Тайшань» выглядит очень сильно и, как минимум, пару мячей команда на своем поле должны забивать. Смогут ли на этот что-то ответить гости? Если они будут играть так как в последнем поединке против «Шэньчжэнь Пен Сити», то ничего хорошего их болельщикам ждать не стоит. Матч обещает быть результативным в котором выиграют «Синие дьяволы».

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