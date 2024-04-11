Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Шанхай Шеньхуа и Бэйцзин Гоань в рамках Чемпионата Китая по футболу.
💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡
- Игра пройдет на стадионе «Shanghai Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.
Во сколько играют Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань
- Начало матча запланировано на 14:35 по московскому времени.
Чемпионат Китая по футболу: все новости
Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань
➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰