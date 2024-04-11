Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 13 апреля

Теги высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Бэйцзин Гоань Футбол

В субботу, 13 апреля, сыграют Шанхай Шеньхуа и Бэйцзин Гоань в рамках Чемпионата Китая по футболу.

💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡

  • Игра пройдет на стадионе «Shanghai Stadium».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.

Во сколько играют Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань

  • Начало матча запланировано на 14:35 по московскому времени.

Шанхай Шеньхуа: все новости

Бэйцзин Гоань: все новости

Чемпионат Китая по футболу: все новости

Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий