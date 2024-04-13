Кадис — Барселона: прогноз на матч 13.04.2024, Ла Лига

Конечно, все внимание в последние дни было приковано к матчам Лиги чемпионов, где спустя несколько лет в число восьми сильнейших клубов Европы пробилась «Барселона». Пусть ее поединок в «Пари Сен-Жермен» получился не таким грандиозным спектаклем, который накануне выдали «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити», но эмоций и сил забрал немало. Теперь придется возвращаться в Примеру, где командам осталось сыграть по восемь матчей. Что там с борьбой за титул? Отставание «сине-гранатовых» от «сливочных» составляет восемь очков. Нужно учесть их очный поединок, который команды проведут сразу после ответных четвертьфинальных матчей в Лиге чемпионов. Дальше календарь не из простых, но перед уходом из команды Хави все равно должен громко хлопнуть дверью. Болельщики надеются, что им воздастся за все мучения последних лет.

На фоне всей этой борьбы великих скромному «Кадису» может быть уготована незавидная роль. Начиная с 19 тура команда оказалась в зоне вылета и никак не может оттуда выбраться. Сейчас отставание от спасительного 18 места составляет три очка, но календарь у андалузцев такой, что врагу не пожелаешь. После «Барселоны» играть с еще одной командой из Каталонии «Жироной», которая ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов, затем встречаться с одним из конкурентов «Мальоркой» на своем поле, а после ехать в Мадрид к «Реалу». Лишь концовка чемпионата обещает стать более-менее спокойной, но к тому времени и шансы на спасение можно потерять. Впрочем, матчи лидеров и аутсайдеров нередко становятся богатыми на сюрпризы. Встреча состоится на стадионе Нуэво Мирандилья, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Кадис

«Кадис» четвертый год подряд играет в Примере. Первый сезон после возвращения оказался для команды вполне успешным, удалось занять место в середине таблицы, а вот дальше сплошная борьба за выживание. Сначала в 2022 году всего одно очко команду отделило от зоны вылета, — спасительное 18 место. В минувшем сезоне получилось чуть лучше — 14 место, но от зоны вылета лишь 2 очка, на помощь пришли победа и ничья в последних двух турах. В общем, андалузцам не привыкать оказываться в стрессовых ситуациях.

До возвращения в высший свет испанского футбола они 14 лет играли в Сегунде, до этого лучшие годы клуба пришлись на стык 1980-1990-х годов. Хотя история у «Кадиса» богатая, команда была образована в 1910 году. В этом сезоне, вполне вероятно, руководство спохватилось поздно. В январе команду решили встряхнуть и расстались с главным тренером Серхио Гонсалесом. Момент этот хорошо помнят и болельщики «Спартака», потому что ходили слухи, что «Кадис» может возглавить Гильермо Абаскаль. Но этого не случилось, пригласили аргентинского специалиста Маурисио Пеллегрино.

Он уже тренировал в Испании «Алавес» и «Леганес», но дольше чем на один сезон в каждой из команд не задерживался. Последний пять лет он работал в Южной Америке. С приходом Пеллегрино результаты кардинально не улучшились, разве что команда стала меньше проигрывать и больше играть вничью. Однако в последних пяти поединках лишь одно поражение и две победы, причем до этого на протяжении всего чемпионата было столько же побед. Одна из них над мадридским «Атлетико» на своем поле. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Кадиса».

Примера. 29.03.2024, «Кадис» — «Гранада» — 1 : 0

— «Гранада» — : 0 Примера. 15.03.2024, «Реал Сосьедад» — «Кадис» — 2 : 0

— «Кадис» — : 0 Примера. 09.03.2024, «Кадис» — «Атлетико Мадрид» — 2 : 0

— «Атлетико Мадрид» — : 0 Примера. 02.03.2024, «Райо Вальекано» — «Кадис» — 2 : 0

— «Кадис» — : 0 Примера. 25.02.2024, «Кадис» — «Сельта» — 2 : 2

Факты и цифры

Высшим достижением «Кадиса» в чемпионате Испании является 12 место в сезонах 1987-1988 и 2020-2021 годов

За всю историю существования команды она провела в Примере в общей сложности 14 сезонов

«Кадис» самая малорезультативная команда чемпионата, на ее счету 21 забитый мяч за 30 матчей, 5 из них на счету лучшего бомбардира нападающего Криса Рамоса

Сразу четыре футболиста команды отметились 2 результативными передачами

Барселона

«Барселона» не с конца января вообще никому не проигрывает. Примерно тогда Хави и заявил, что по окончании сезона покинет свой пост. Вряд ли сразу после своего заявления он раскрепостился, команда заиграла ради своего тренера, скорее, просто совпадение, но тенденция налицо. Да, это уже не та «Барселона», которую многие помнят как команду владеющую преимуществом на протяжении всего матча и диктующему соперникам свою волю. При Хави много внимания уделяется обороне, не до красоты. Да и состав доступным на сто процентов бывает очень редко, подводят травмы. Но результат прямо сейчас тренер дает. Вот будет номер, если «блаугранас» выиграют в этом сезоне Лигу чемпионов, а что? Ничего невозможного нет. Уйдет ли тогда Хави из команды? Кто-то скажет, смеетесь? Победитель Лиги чемпионов играл во вторник, и это кто-то из пары «Реала» и «Манчестер Сити». Но в одном матче может случиться все что угодно. По крайней мере, «Пари Сен-Жермен» каталонцы если не превзошли, то создали себе очень неплохое преимущество перед ответным матчем. Хави много критикуют на протяжении всего сезона. То тактику тренер выбирает не ту, то ошибается с составом. Но на этот раз, кроме нескольких отрезков игры, все было практически идеально. Угадал тренер и с заменами, что является его плюсом. Отличились обы игрока, вышедших во втором тайме. Отлично сыграл Роберт Левандовски, которого критикуют на протяжении всего сезона. Теперь этот кураж нужно перебросить на матчи внутреннего чемпионата. «Кадис» это не «Пари Сен-Жермен», но очки команда отобрать в борьбе за выживание вполне способна. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «сине-гранатовых».

Прогноз на матч Мальорка – Реал

Лига чемпионов. 11.04.2024, «Пари Сен-Жермен» — «Барселона» — 2 : 3

— 2 : Примера. 30.03.2024, «Барселона» — «Лас-Пальмас» — 1 : 0

— «Лас-Пальмас» — : 0 Примера. 17.03.2024, «Атлетико Мадрид» — «Барселона» — 0 : 3

— 0 : Лига чемпионов. 12.03.2024, «Барселона» — «Наполи» — 3 : 1

— «Наполи» — : 1 Примера. 08.03.2024, «Барселона» — «Мальорка» — 1 : 0

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Барселона» в 27-й раз в своей истории стала чемпионом Испании

Из 61 мяча «Барселоны» в нынешнем чемпионате 13 на счету Роберта Левандовски, он лучший бомбардир команды

Он же лучший ассистент, на счету 8 результативных передач

Самый недисциплинированный игрок команды Френки де Йонг, на его счету 7 предупреждений в чемпионате

История личных встреч Кадиса и Барселоны

«Кадис» редко играл в высшем футбольном дивизионе Испании, отсюда лишь 31 сыгранный матч с «Барселоной». Первая игра состоялась в 1977 году, когда «сине-гранатовые» выиграли на выезде со счетом 2 : 0. Интересно, что помимо Примеры команды больше не играли ни в одном другом турнире и не проводили товарищеские поединки. Подавляющее преимущество по победам у каталонцев.

Победы «Кадиса» — 4

Победы «Барселоны» — 22

Ничьи — 5

Самая крупная победа «Кадиса» — 4 : 0

Самая крупная победа «Барселоны» — 5 : 0

«Кадис» в недавнем поединке с мадридским «Атлетико» показал, что команда не безнадежна. За время своего возвращения в Примеру между ней и «Барселоной» сыграно семь поединков. За это время андалузцы выигрывали и на своем поле и в гостях. Правда, в трех матчах «Кадис» не может поразить ворота своего соперника. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Примера. 20.08.2023, «Барселона» — «Кадис» — 2 : 0

— «Кадис» — : 0 Примера. 19.02.2023, «Барселона» — «Кадис» — 2 : 0

— «Кадис» — : 0 Примера. 10.09.2022, «Кадис» — «Барселона» — 0 : 4

— 0 : Примера. 18.04.2022, «Барселона» — «Кадис» — 0 : 1

— 0 : Примера. 23.09.2021, «Кадис» — «Барселона» — 0 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Кадис — Барселона

Несмотря на убедительный счет и полное преимущество матч первого круга в Барселоне выдался для хозяев непростым. Долгое время счет оставался равным, а игра изобиловала нарушениями правил. Хозяева в этом плане от гостей не отставали, а в плане предупреждений превзошли их. Главный арбитр матча Алехандро Муньис Руис показал семь желтых карточек, четыре из них хозяевам. Лишь на 82-й минуте поединка Педри смог открыть счет. Гости бросились отыгрываться, но на четвертой компенсированной минуте пропустили контратаку, и Ферран Торрес установил окончательный счет в матче. В предстоящей игре букмекеры отдают большое преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Кадиса» — 4,69

Ничья — 3,55

Победа «Барселоны» — 1,82

Учитывая возвращение в строй травмированных игроков Педри и Френки де Йонга, у Хави появился выбор. Все это плохие новости для хозяев предстоящей игры, которые предложат характер, самоотверженность, но мастерство у игроков «Барселоны» гораздо выше. Терять очки гости не намерены. Тем, кто верит в «Кадис», следует обратить внимание на двойной шанс 1Х, где коэффициент 2,02.

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