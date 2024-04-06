Пиоли о целях «Милана»: «Занять 2-е место в Серии А и пройти весь путь в Лиге Европы. Хотим быть конкурентоспособными в обоих турнирах»

Стефано Пиоли обозначил цели «Милана» на остаток сезона.

В 31-м туре Серии А « » обыграл «Лечче» (3:0).

«Мы в хорошей форме, играли так, как хотели, обе команды были очень мотивированы. Теперь мы должны сосредоточиться на абсолютно другом турнире – первом четвертьфинале Лиги Европы. Это важный игра для обеих команд.

« », естественно, более классная команда, чем « » или « », но мы хотим максимально использовать преимущество домашней арены в первом матче перед нашими болельщиками.

Мы хотим быть максимально конкурентоспособными в обоих турнирах, поэтому занять второе место в Серии А и пройти весь путь в будет большим достижением. Это то, чего мы хотим добиться», – сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Миланом» и «Ромой» состоится 11 апреля.

«Россонери» идут на 2-м месте в Серии А, опережая идущий третьим «Ювентус» с матчем в запасе на 9 очков и отставая от лидирующего «Интера» с матчем в запасе на 11 очков.