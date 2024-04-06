Пиоли о целях «Милана»: «Занять 2-е место в Серии А и пройти весь путь в Лиге Европы. Хотим быть конкурентоспособными в обоих турнирах»

Теги Ренн Рома Милан Стефано Пиоли высшая лига Чехия Славия Прага лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Стефано Пиоли обозначил цели «Милана» на остаток сезона.

В 31-м туре Серии А «Милан» обыграл «Лечче» (3:0).

«Мы в хорошей форме, играли так, как хотели, обе команды были очень мотивированы. Теперь мы должны сосредоточиться на абсолютно другом турнире – первом четвертьфинале Лиги Европы. Это важный игра для обеих команд.

«Рома», естественно, более классная команда, чем «Славия» или «Ренн», но мы хотим максимально использовать преимущество домашней арены в первом матче перед нашими болельщиками.

Мы хотим быть максимально конкурентоспособными в обоих турнирах, поэтому занять второе место в Серии А и пройти весь путь в Лиге Европы будет большим достижением. Это то, чего мы хотим добиться», – сказал главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Миланом» и «Ромой» состоится 11 апреля.

«Россонери» идут на 2-м месте в Серии А, опережая идущий третьим «Ювентус» с матчем в запасе на 9 очков и отставая от лидирующего «Интера» с матчем в запасе на 11 очков.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2 место это скорее для престижа, но в ЛЕ просто обязаны проходить Рому и дойти до финала ☝️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий