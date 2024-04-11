Стефано Пиоли: «Лига Европы становится турниром, которому мало в чем стоит завидовать ЛЧ. Матч с «Ромой» должен быть зрелищным»

Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «Ромой».

Завтра « » примет «Рому» в 1/4 финала .

– Де проделывает отличную работу, но я говорю это не из-за результатов или принципов игры. Я говорю это потому, что тренер хорош, когда ему удается добиться доверия команды, извлечь максимум из нее. И у него это получается очень хорошо. Его «Рома» играет не так, как при Моуринью, но посмотрим, как команда поведет себя против нас: многие с «Миланом» меняют свою манеру игры.

– Что вы вынесли из вторничных матчей Лиги чемпионов? Хотели бы вы повторить увиденное шоу?

– « » и « » допустили ошибки в первых пропущенных голах, но они продолжали играть, веря в свои качества, не поддаваясь влиянию. Именно этого я и хочу: чтобы моя команда смело верила в свои возможности. Мы не надеемся на 100 процентов нейтрализовать «Рому», но мы – команда, нацеленная на атаку, готовая идти на риск. Когда у нас нет мяча, мы стараемся быстро его вернуть. На бумаге это должна быть зрелищная игра.

– Уровень матчей Лиги чемпионов – это то, к чему должна стремиться ваша команда?

– Я думаю, мы не так уж и далеко, в том числе и потому, что в прошлом году мы дошли до полуфинала, к сожалению, не в самых лучших условиях и с сильным соперником. В этом году мы оказались в единственной группе, откуда две команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лига Европы на данный момент становится соревнованием, которому мало в чем стоит завидовать Лиге чемпионов, – сказал главный тренер « » Стефано Пиоли.