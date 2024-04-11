У «Интер Майами» Месси безвыигрышная серия из 5 матчей. Клуб вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и идет 3-м на Востоке МЛС
Безвыигрышная серия «Интер Майами» продлилась до 5 матчей (3 поражения, 2 ничьих).
В первых трех играх на этом отрезке в составе флоридцев из-за травмы не было Лионеля Месси.
Сегодня «Интер Майами» проиграл «Монтеррею» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
После 8 игр в МЛС «Интер Майами» с 12 очками занимает в таблице Восточной конференции 3-е место.
Соломка подъехала 😅
Они были на своём месте) а сейчас они тратят на 1 аргентинца зп равную зарплате всех футболистов на континенте.
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Ну и кто тут, как говорится, настоящий GOAT и The Best 🤔