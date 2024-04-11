У «Интер Майами» Месси безвыигрышная серия из 5 матчей. Клуб вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ и идет 3-м на Востоке МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Кубок чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Футбол

Безвыигрышная серия «Интер Майами» продлилась до 5 матчей (3 поражения, 2 ничьих).

В первых трех играх на этом отрезке в составе флоридцев из-за травмы не было Лионеля Месси

Сегодня «Интер Майами» проиграл «Монтеррею» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

После 8 игр в МЛС «Интер Майами» с 12 очками занимает в таблице Восточной конференции 3-е место.

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23 комментария
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Ответ Дима
Комментарий удален пользователем
Месси 37 лет через 2 месяца) с математикой беда у тебя
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Супер результаты для майами где они были до месси?))
Соломка подъехала 😅
Они были на своём месте) а сейчас они тратят на 1 аргентинца зп равную зарплате всех футболистов на континенте.
Скоро Бэкхем объявит клуб банкротом. Спонсоров не интересуют неудачники
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Ответ Diego3576
Месси 37 лет через 2 месяца) с математикой беда у тебя
Месси в 36 вылетает от хз кого в индейской ЛЧ
Роналду в 36 выводит мертвый МЮ в плей-офф ЛЧ, дважды лучший игрок месяца в АПЛ, лучший бомбардир и лучший игрок сезона МЮ по мнению болельщиков клуба, в тройке лучших бомбардиров сезона в АПЛ.

Ну и кто тут, как говорится, настоящий GOAT и The Best 🤔
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Комментарий удален пользователем
https://images.app.goo.gl/HWrQjFoW4nV2SyZd7 Говорят в этой яме сидит Регина.выйдет через пару дней!👌
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Ответ Rule1
Это супер результаты для Майами ! Вспомните где они были до прихода Месси
Там же где и с ним сейчас 😂😂🧯
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Ответ alexmixer9
А Месси в 35 всего лишь выиграл ЧМ и стал там лучшим игроком (( Жалко что Кристина не знает что это такое
Фруктовым пахотряски достаточно:) о каком ЧМ вы говорите
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Ответ Заборостроитель
Плей-офф, решающие матчи и вопрос всегда один: "Where’s Messi?" 😏 Это ж не ковидная копа и чемпионат по пробитию пенальти в Катаре.😅
Вас прораб ищет а вы тут строчите,идите работать,раствор стынет
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Ответ Aleksandr Dubovik
Единственное что не знает «Кристина» так это что такое подаренные 5 пенальти за один чм
За то Кристина знает что такое ботокс в паху. Он вам привет не давно им передавал
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