Винисиус догнал Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, но свои 12 он сделал в 25 матчах, а Лео – в 77. У Роналду – 15

Винисиус Жуниор догнал Лионеля Месси по голевым передачам в плей-офф ЛЧ.

Вчера в первом матче 1/4 финала « » – «Манчестер Сити» (3:3) 23-летний вингер сборной сделал два ассиста.

Теперь на счету 12 результативных передач в плей-офф турнира – как у бывшего форварда «Барселоны» .

Отметим, что игроку «Реала» потребовалось для этого 25 матчей, а аргентинцу, сейчас выступающему за «Интер Майами» в МЛС, – 77 игр.

У форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, игравшего за «МЮ», «Реал», «Ювентус», 15 ассистов в плей-офф ЛЧ в 67 матчах.

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