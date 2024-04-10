Винисиус догнал Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, но свои 12 он сделал в 25 матчах, а Лео – в 77. У Роналду – 15
Винисиус Жуниор догнал Лионеля Месси по голевым передачам в плей-офф ЛЧ.
Вчера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» (3:3) 23-летний вингер сборной Бразилии сделал два ассиста.
Теперь на счету Винисиуса 12 результативных передач в плей-офф турнира – как у бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Отметим, что игроку «Реала» потребовалось для этого 25 матчей, а аргентинцу, сейчас выступающему за «Интер Майами» в МЛС, – 77 игр.
У форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, игравшего за «МЮ», «Реал», «Ювентус», 15 ассистов в плей-офф ЛЧ в 67 матчах.
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Начнут с качества передач и предобводок, закончат на ЧМ🤣🤣
Как к Винисиусу не относись, но это вполне серьезная статистика, ассист в каждом втором матче Плей-офф - это круто.
Кстати, не думал, что у Роналду настолько меньше матчей в плей-офф ЛЧ, чем у Лео, аж на 10
Да и то, что Роналду лучший бомбардир и лучший ассистент ЛЧ это в очередной раз доказывает, что он был хозяином этого турнира.
Месси сын ФИФА
Это в музей ЛЧ