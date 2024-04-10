Винисиус догнал Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ, но свои 12 он сделал в 25 матчах, а Лео – в 77. У Роналду – 15

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Винисиус Жуниор догнал Лионеля Месси по голевым передачам в плей-офф ЛЧ.

Вчера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» (3:3) 23-летний вингер сборной Бразилии сделал два ассиста.

Теперь на счету Винисиуса 12 результативных передач в плей-офф турнира – как у бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Отметим, что игроку «Реала» потребовалось для этого 25 матчей, а аргентинцу, сейчас выступающему за «Интер Майами» в МЛС, – 77 игр.

У форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, игравшего за «МЮ», «Реал», «Ювентус», 15 ассистов в плей-офф ЛЧ в 67 матчах.

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116 комментариев
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Игрок больших матчей
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Ответ Юрий Вепринцев
не думал, что он так хорош
Он уже 3 сезон супертоп, но скандалы это затмевают.
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Вчера отличную игру показал против Сити! Он хорош когда играет и не жалуется!!!😅
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Сейчас бербогерка и ко придут оправдывать своего гения, почему у него меньше передач, чем у Криша))
Начнут с качества передач и предобводок, закончат на ЧМ🤣🤣
+53
-18
+35
не думал, что он так хорош
+29
-6
+23
Ответ Canterano
Вчера отличную игру показал против Сити! Он хорош когда играет и не жалуется!!!😅
Его в жалобах вчера Беллингем подменил
+17
-4
+13
Рушится потихоньку песочный замок Месси. ))
+25
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+12
Да, в любом случае, ему до Лео и Криша далеко. Один какой-то статистический момент он сможет побить, но величие тех двух в том, что они стабильно показывали очень высокие цифры почти во всех ключевых аспектах игры.
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Молодец. Стабильно делает результативные действия в ПО ЛЧ. Если успокоится насчёт расизма, то станет ещё более опасным игроком.
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Ответ Domian
Ну тогда Миро Клозе хозяин ЧМ🤣
Пеле - трехктратный ЧМ 😊
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Фигасе.
Как к Винисиусу не относись, но это вполне серьезная статистика, ассист в каждом втором матче Плей-офф - это круто.
Кстати, не думал, что у Роналду настолько меньше матчей в плей-офф ЛЧ, чем у Лео, аж на 10
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Ответ JURAVLI
Комментарий скрыт
Особенно когда он не забил пенальти за ПСЖ в в матче с Реалом… 😆
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но ведь допинговый мальчиш-кибальчиш величайший плеймейкер в истории, как...?
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Это они про того самого Месси, который великий ассистент, легендарный сканер поля? ))
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Ответ Canterano
Вчера отличную игру показал против Сити! Он хорош когда играет и не жалуется!!!😅
Но иногда реализация хромает. Вот это плохо
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месси оказывается третий в самом сложном и престижном турнире
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Рон просто как батя ворвался в эту новость))
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Причем последнюю передачу он сделал левой ногой….
Да и то, что Роналду лучший бомбардир и лучший ассистент ЛЧ это в очередной раз доказывает, что он был хозяином этого турнира.
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Роналду король ЛЧ.
Месси сын ФИФА
+9
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вечный рекорд с поражением 2-8 при своем капитанстве как у Месси, Винисиус никогда не побьет.
Это в музей ЛЧ
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Ответ Бехзод Арипов
Потому что на 1 сезон больше сыграл месси )
А толку? Месси играл только в трех финалах ЛЧ…
+9
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+4
Гола не хватило от Вини, моменты хорошие были. Надеемся, что на Этихаде свой гол(ы) Винисиус забьёт. Неделя как год теперь будет длиться
+10
-6
+4
Ждем комментарий Невнятика.
+5
-2
+3
Ответ cukken
Что за мода пошла, брать только статистику ПО? 😁
Она показывает, что игрок способен давать результат не только в группе с лудогорцами, викториями и цревнами
+4
-1
+3
А слухи что Криштиану эгоист, а Месси играет за эмблему Барсы, и он раздает ассисты направо , налево ради команды?
+7
-4
+3
Ответ Игорь М.
У них в прошлом сезоне было 4:0 от Сити на выезде и 1:1 дома. Т.е. 5:1 проиграли по сумме двух встреч. Тоже результат не самый приятный
Ну да, 2:8 в одном матче и 1:5 в двух, это ведь то же самое😂
+4
-1
+3
Так Леганес всю свою стату набил в группах, в плейофф у него лютое отставание от Рона того же.
+9
-6
+3
Лол, а нам тут мессибои всегда рассказывали, что Рон эгоист и лишь в пустые замыкает, а Месси всегда играет на команду и ассистирует🤣
+5
-2
+3
Ответ Domian
Месси Чемпион Мира и Чемпион Континента? Винисиус?
Ди Мария Чемпион Мира и чемпион Континента 😁
+3
-1
+2
Ого, как неловко получается, что "тупой бегунок" Вини уже догнал гоата в плей-офф (важнейших матчах клубного футбола) 🙈
+4
-2
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