«Барса» победила в 1/4 ЛЧ впервые с 2019 года. Без Месси – впервые с 2008-го
«Барселона» впервые с 2019 года победила в четвертьфинале ЛЧ.
«Барселона» в гостях обыграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2.
Каталонцы впервые с 2019 года победили в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – последний раз это случилось в матче против «МЮ» (3:0).
Также это первая победам «блауграны» на этой стадии без Лионеля Месси в составе. В последний раз «Барса» побеждала в 1/4 финала ЛЧ без аргентинца в 2008 году.
Ответный матч состоится 16 апреля в Барселоне.