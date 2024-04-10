«Барса» победила в 1/4 ЛЧ впервые с 2019 года. Без Месси – впервые с 2008-го

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» впервые с 2019 года победила в четвертьфинале ЛЧ.

«Барселона» в гостях обыграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Каталонцы впервые с 2019 года победили в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – последний раз это случилось в матче против «МЮ» (3:0).

Также это первая победам «блауграны» на этой стадии без Лионеля Месси в составе. В последний раз «Барса» побеждала в 1/4 финала ЛЧ без аргентинца в 2008 году.

Ответный матч состоится 16 апреля в Барселоне.

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