«Барса» победила в 1/4 ЛЧ впервые с 2019 года. Без Месси – впервые с 2008-го

«Барселона» впервые с 2019 года победила в четвертьфинале ЛЧ.

« » в гостях обыграла « » в 1/4 финала чемпионов со счетом 3:2.

Каталонцы впервые с 2019 года победили в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – последний раз это случилось в матче против « » (3:0).

Также это первая победам «блауграны» на этой стадии без в составе. В последний раз «Барса» побеждала в 1/4 финала ЛЧ без аргентинца в 2008 году.

Ответный матч состоится 16 апреля в Барселоне.