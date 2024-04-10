Скоулз недоволен, что Гарначо и Майну тренировались в капюшонах из-за дождя: «Нормально заниматься в таком виде невозможно. Стандарты задаются на тренировочном поле»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Пол Скоулз раскритиковал молодых футболистов «Манчестер Юнайтед».

Клуб сегодня опубликовал фотографию Кобби Майну и Алехандро Гарначо, тренирующихся во время дождя в капюшонах.

«Я не против шапок и перчаток, но невозможно нормально тренироваться с капюшоном на голове. Стандарты задаются на тренировочном поле. До свидания», – написал экс-хавбек «МЮ».

Фото: instagram.com/manchesterunited

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7 комментариев
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Рой Кин в такую погоду тренировался с голым торсом
+28
-1
+27
… и ведь он прав)
+27
-3
+24
Действительно невозможно норм тренироваться так .Иногда удары отрабатываю и даже многоактен вижу в какую часть мяча попадаю .У меня хоть это просто разминка ,а они профи
+6
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Мне кажется, к этим двоим претензий должно быть меньше всего
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Вспомнился эпизод с Виталием Хаевым в фильме "Изображая жертву"
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Пацаны просто не смотрели фильм «Гол»
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Юрь Шпалыча на них нет! Он бы им растолковал за варежки и всё остальное!
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