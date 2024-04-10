Скоулз недоволен, что Гарначо и Майну тренировались в капюшонах из-за дождя: «Нормально заниматься в таком виде невозможно. Стандарты задаются на тренировочном поле»
Пол Скоулз раскритиковал молодых футболистов «Манчестер Юнайтед».
Клуб сегодня опубликовал фотографию Кобби Майну и Алехандро Гарначо, тренирующихся во время дождя в капюшонах.
«Я не против шапок и перчаток, но невозможно нормально тренироваться с капюшоном на голове. Стандарты задаются на тренировочном поле. До свидания», – написал экс-хавбек «МЮ».