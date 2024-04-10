«Динамо» интересны вратари Помазун и Агкацев (Legalbet)

«Динамо» следит за двумя вратарями клубов Мир РПЛ.

Как сообщает Legalbet, московский клуб проявляет интерес к , арендованному « » у , и из « ».

При этом «Динамо» пока не направляло официальных запросов касательно этих футболистов.

Со статистикой Помазуна можно ознакомиться здесь, Агкацева – тут.