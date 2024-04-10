«Динамо» интересны вратари Помазун и Агкацев (Legalbet)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Урал Краснодар Илья Помазун Станислав Агкацев Футбол

«Динамо» следит за двумя вратарями клубов Мир РПЛ.

Как сообщает Legalbet, московский клуб проявляет интерес к Илье Помазуну, арендованному «Уралом» у ЦСКА, и Станиславу Агкацеву из «Краснодара».

При этом «Динамо» пока не направляло официальных запросов касательно этих футболистов.

Со статистикой Помазуна можно ознакомиться здесь, Агкацева – тут.

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20 комментариев
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Дайте шанс Кудравцу! А с Лещуком можно и бронзу не увидеть.
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Конечно же Помазун - готовый вратарь для топ задач. Агкацеву не хватает игровой практики для прогресса
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Динамо опомнилось.
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Ответ Viktor Martunov
Да Помазун ждëт пока Игорëк наиграется, а второй с сложно выговаримаемой фамилией пригодился бы.
ЦСКА решил сделать ставку на Торопа и не прочь выручить за Илью деньги. 5-6 млн евро в условиях внутреннего рынка будут очень хорошим подспорьем не ставить палки в колеса Помазуну и отпустить его в свободное плавание, он это точно заслужил! ☝🏼
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Ответ maximilian_15
Дайте шанс Кудравцу! А с Лещуком можно и бронзу не увидеть.
При всём уважении к молодому - пускай ищет свой шанс в арендах. Докажет там свою состоятельность и никто не будет против его кандидатуры.
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Реально Динамо удивляет трансферами, их адекватностью
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Ответ maximilian_15
Он нормально играл в БАТЭ и в сборной. Навыков и таланта у него хватает.
Ну так тем более ему надо уходить в аренду. Если чувак был основным и играл за сборную тогда непонятно как можно довольствоваться ролью третьего вратаря. По сути вечного запасного. Значит у него что-то не так со спортивными амбициями и такой тем более не нужен.
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«Динамо интересны вратари» это авторов ЦСКА ищет замену Чалову?
Новостные ленты захватил Капитан Очевидность?
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Пусть уж берут Агкацева, моложе и как минимум не хуже.
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Не уверен насчёт этих двух, но Лещуку точно на выход.
Шунин пусть доигрывает в качестве запасного вратаря-ветерана наверное.
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Утка утинная.Звчем брали Кудравца?
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Помазун то что надо.
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Ответ Давид Кочинян
Конечно же Помазун - готовый вратарь для топ задач. Агкацеву не хватает игровой практики для прогресса
Да Помазун ждëт пока Игорëк наиграется, а второй с сложно выговаримаемой фамилией пригодился бы.
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Динамо опомнилось.
После "феерии" в матче со Спартаком это не удивляет. Вопрос в другом. Можно ли верить всему, что пишут? Например, про интерес какого угодно клуба к какому угодно игроку. Как говорится, "на сарае ### написано, а в нем дрова!" :)
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