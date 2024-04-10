«Динамо» интересны вратари Помазун и Агкацев (Legalbet)
«Динамо» следит за двумя вратарями клубов Мир РПЛ.
Как сообщает Legalbet, московский клуб проявляет интерес к Илье Помазуну, арендованному «Уралом» у ЦСКА, и Станиславу Агкацеву из «Краснодара».
При этом «Динамо» пока не направляло официальных запросов касательно этих футболистов.
Со статистикой Помазуна можно ознакомиться здесь, Агкацева – тут.
Новостные ленты захватил Капитан Очевидность?
Шунин пусть доигрывает в качестве запасного вратаря-ветерана наверное.