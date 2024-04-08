Титов поддержал Лещука: «Вопрос к «Динамо» – забейте второй мяч. Вратарь – это особая фигура на поле, потому что он все чувствует»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Р-Спорт Футбол

Егор Титов поддержал вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

«Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) в матче Мир РПЛ.

«Все болельщики «Динамо» набросились на Игоря Лещука. Я его здесь поддержу.

Тут, наверное, вопрос к ребятам, забейте второй мяч – и все закончится. Возможно, этих ошибок бы и не было.

Вратарь – это все-таки особая фигура на поле, потому что он все чувствует. Много разговоров вокруг «Динамо» и чемпионской гонки, поэтому надо было выигрывать.

Использовали бы большую часть моментов, не было бы вопросов. Я не сторонник сваливать вину на одного, тем более если это вратарь», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

10 комментариев
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Может хватит выгораживать того, кто слил Динамо из гонки за золото?! Все, абсолютно все видели это! Не надо гнать на защитников, любой адекватный защ понимает, что это детские по силе удары, и лучше занимать позицию под вратаря, уверен никто из защитников не ожидал этого тупейшего комбо от Лещука. Полностью его вина и никого больше!!!
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Своего отмазывает! Операция прикрытия.
P. S.
Такие мячи вратарь должен брать намертво.а не отбивать перед собой! Это не "ошибки"! Так профессиональный вратарь, два раза подряд не может ошибаться! С "Ростовом" тоже Лещук первый гол привёз, когда отдал прямо в ноги мяч игроку "Ростова"! Гнать из ДИНАМО Лещука!
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Ответ Oliver Kromwel
Лещука на банку
Какую банку!? Вон из ДИНАМО!
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Лещука на банку
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"Егор Титов поддержал вратаря «Динамо» Игоря Лещука"
Пусть и дальше пускает бабочек в матчах со Спартаком - добавил Титов.
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Ну лещук уж очень чувствительный получается
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Особенно он мяч чувствует. На уровне телепатии просто. Его в руках нет - а он его чувствует! Не каждому дано.
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Чувствует, говорите? Вот неплохой вратарь был:
https://www.youtube.com/watch?v=H8aReqmfRpM
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Чего Лещука поддерживать, может ему премию выписать? Два никчемных удара, а него в руках мухи #######! Похоронил мечты многотысячной армии болельщиков.(((
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