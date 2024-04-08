Титов поддержал Лещука: «Вопрос к «Динамо» – забейте второй мяч. Вратарь – это особая фигура на поле, потому что он все чувствует»

Егор Титов поддержал вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

«Динамо» проиграло « » (1:2) в матче Мир .

«Все болельщики « » набросились на . Я его здесь поддержу.

Тут, наверное, вопрос к ребятам, забейте второй мяч – и все закончится. Возможно, этих ошибок бы и не было.

Вратарь – это все-таки особая фигура на поле, потому что он все чувствует. Много разговоров вокруг «Динамо» и чемпионской гонки, поэтому надо было выигрывать.

Использовали бы большую часть моментов, не было бы вопросов. Я не сторонник сваливать вину на одного, тем более если это вратарь», – сказал бывший полузащитник «Спартака» .