Титов поддержал Лещука: «Вопрос к «Динамо» – забейте второй мяч. Вратарь – это особая фигура на поле, потому что он все чувствует»
Егор Титов поддержал вратаря «Динамо» Игоря Лещука.
«Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) в матче Мир РПЛ.
«Все болельщики «Динамо» набросились на Игоря Лещука. Я его здесь поддержу.
Тут, наверное, вопрос к ребятам, забейте второй мяч – и все закончится. Возможно, этих ошибок бы и не было.
Вратарь – это все-таки особая фигура на поле, потому что он все чувствует. Много разговоров вокруг «Динамо» и чемпионской гонки, поэтому надо было выигрывать.
Использовали бы большую часть моментов, не было бы вопросов. Я не сторонник сваливать вину на одного, тем более если это вратарь», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
P. S.
Такие мячи вратарь должен брать намертво.а не отбивать перед собой! Это не "ошибки"! Так профессиональный вратарь, два раза подряд не может ошибаться! С "Ростовом" тоже Лещук первый гол привёз, когда отдал прямо в ноги мяч игроку "Ростова"! Гнать из ДИНАМО Лещука!
Пусть и дальше пускает бабочек в матчах со Спартаком - добавил Титов.
https://www.youtube.com/watch?v=H8aReqmfRpM