Кубок Испании выиграли 6 разных клубов за последние 6 лет

«Атлетик» победил «Мальорку» (1:1, 4:2 по пен.) в финале Кубка Испании-2024.

Таким образом, за последние 6 лет этот трофей выиграли шесть разных клубов.

В предыдущем розыгрыше Кубок достался « », в 2022 году – « », в 2021-м – «Барселоне», в 2020-м – « », а в 2019-м – «Валенсии».

В 2018 году трофей, как и в 2021-м, выиграла « ».

40 лет «Атлетик» ждал этот Кубок Испании. Переживем их через шесть проигранных финалов