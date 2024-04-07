Кубок Испании выиграли 6 разных клубов за последние 6 лет

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетик Бетис Реал Сосьедад Кубок Испании Футбол

«Атлетик» победил «Мальорку» (1:1, 4:2 по пен.) в финале Кубка Испании-2024.

Таким образом, за последние 6 лет этот трофей выиграли шесть разных клубов.

В предыдущем розыгрыше Кубок достался «Реалу», в 2022 году – «Бетису», в 2021-м – «Барселоне», в 2020-м – «Сосьедаду», а в 2019-м – «Валенсии».

В 2018 году трофей, как и в 2021-м, выиграла «Барселона».

40 лет «Атлетик» ждал этот Кубок Испании. Переживем их через шесть проигранных финалов

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5 комментариев
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Т.е., если бы кубок выиграла Мальорка, то было бы не 7 разных клубов?
По-хорошему, данная новость должна была быть сразу после полуфиналов. Извините, что надушнил.
+2
0
+2
Хорошо, что Атлетик выиграл. 7 место в чемпионате будет еврокубковым, мы как раз на 7 месте находимся
+2
-1
+1
Ответ За Валенсию с 1999
В 2022 Валенсия должна была забирать
😂
+1
-1
0
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