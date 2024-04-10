На стадионе в Калининграде за 20 млн рублей поменяют газон в технической зоне

Теги премьер-лига Россия Балтика Российские технологии Стадион Калининград стадионы деньги Футбол

На стадионе в Калининграде появится новый газон в технической зоне.

«Ростех Арена», на которой проводит домашние матчи «Балтика», ищет подрядчика на замену газона вокруг игрового поля за 20,7 млн рублей.

Электронный аукцион был размещен 9 апреля в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно техническому заданию, рабочим предстоит демонтировать существующие на арене искусственные и натуральные холсты за пределами поля и в технической зоне.

Освободившееся место планируется застелить полностью искусственным газоном качества Quality Pro, соответствующим стандартам ФИФА. Площадь работ – 4 095 квадратных метров. Завершить замену газона необходимо до конца лета.

Как отмечает «Новый Калининград.Ru», в начале месяца «Ростех Арена» заказала измерение освещенности поля за полмиллиона рублей.

Директор стадиона Владимир Савин отмечал, что содержание стадиона обходится в 200-250 млн рублей год. В прошлом году из федерального бюджета покрывалось 95% этой суммы, еще около 5% оплачивались из регионального.

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12 комментариев
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пластиковый газон зеленый на Озоне покупал недавно, чтото типа 1500..2000р за 4м2
Видимо там другое
+12
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+12
Хорошая кормушка
+7
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+7
Засеять одуванчиками - красиво, дёшево и сердито.
+2
-1
+1
#пилитьдоконца
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В Балтике что-то знают? Газон стандарта ФИФА и успеть заменить нужно до конца лета.Чемпионов мира привезут на товарняк?
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Ответ Carrier
пластиковый газон зеленый на Озоне покупал недавно, чтото типа 1500..2000р за 4м2 Видимо там другое
Если не секрет, для чего брал?
Как на ощупь?
Хочу себе тоже взять, для заднего фона подставки для кросс.
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