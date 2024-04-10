На стадионе в Калининграде за 20 млн рублей поменяют газон в технической зоне

На стадионе в Калининграде появится новый газон в технической зоне.

«Ростех Арена», на которой проводит домашние матчи « », ищет подрядчика на замену газона вокруг игрового поля за 20,7 млн рублей.

Электронный аукцион был размещен 9 апреля в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно техническому заданию, рабочим предстоит демонтировать существующие на арене искусственные и натуральные холсты за пределами поля и в технической зоне.

Освободившееся место планируется застелить полностью искусственным газоном качества Quality Pro, соответствующим стандартам ФИФА. Площадь работ – 4 095 квадратных метров. Завершить замену газона необходимо до конца лета.

Как отмечает «Новый Калининград.Ru», в начале месяца «Ростех Арена» заказала измерение освещенности поля за полмиллиона рублей.

Директор стадиона Владимир Савин отмечал, что содержание стадиона обходится в 200-250 млн рублей год. В прошлом году из федерального бюджета покрывалось 95% этой суммы, еще около 5% оплачивались из регионального.