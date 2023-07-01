Губернатор о стадионе «Балтики»: «По договоренности с «Ростехом» теперь это будет не «Стадион Калининград», а «Ростех Арена»
Антон Алиханов рассказал о переименовании стадиона «Балтики».
— Довольны тем, как эксплуатируется стадион в Калининграде в течение последних пяти лет после ЧМ-2018?
— Понятно, что задачу выхода на окупаемость в условиях последних лет (ковидных ограничений и так далее) достаточно сложно было выполнять. И тем не менее считаю, что последние два года наш стадион выигрывает все наши главные награды в области спортивного менеджмента.
Считаю, что управленческая команда стадиона достаточно неплохо работает, и профессиональное сообщество признает это уже не первый год. Но есть и еще возможности.
Договоренности с «Ростехом» предусматривают в том числе и нейминг арены. Теперь это будет не «Стадион Калининград», а «Ростех Арена». Это тоже будет закрывать достаточно большой объем операционных расходов.
— Сумма нейминга известна?
— Думаю, что как только подпишем, официально сразу вам расскажем, – сказал губернатор Калининградской области.
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