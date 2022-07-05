1,8 млрд рублей просят предусмотреть на эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в 2024-2025 годах

В Министерстве спорта РФ заявили о просьбе выделения 1,8 млрд рублей на стадионы .

Информация была озвучена на заседании круглого стола «О мерах по развитию социальной и экономической инфраструктур спортивных объектов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года».

«С учетом санкций у нас ряд крупных мероприятий были отменены. Субъектами, которым мы передали стадионы, было подготовлено обращение в Минспорт о необходимости предусмотреть в 2024-2025 годах на эксплуатацию стадионов сумму 1,8 млрд рублей в общем объеме.

Существует риск, и мы видим его, возможно, что не будет выхода на окупаемость. Мы обратились в Совет Федерации и Минфин, чтобы поддержать обращение и предусмотреть средства на содержание стадионов», – отметил директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Александр Росляков.

Заместитель министра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев сообщил, что содержание стадиона «Фишт» «обходится региональному бюджету в примерно 800 млн рублей», из которых 500 млн – налог на имущество и на землю.

Также на заседании стало известно, что эксплуатация стадиона «Солидарность Самара Арена» ежегодно обходится в 274 млн рублей (182 млн рублей – из федерального бюджета, 92 млн рублей – из регионального бюджета и софинансирование из внебюджетных источников), стадиона – в 183 млн рублей из федерального бюджета, стадиона – в 306 млн рублей, из которых 120 млн рублей составляют внебюджетные средства.