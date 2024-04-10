«Ювентус» может вернуть Морату и расстаться с Кином и Миликом. «Атлетико» запросит от 15 млн евро
«Ювентус» снова хочет подписать Альваро Морату.
Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринцы, вероятно, сделают попытку приобрести форварда, за которого «Атлетико» запросит от 15 до 20 млн евро.
Приобретение 31-летнего испанца станет более вероятным, если летом уйдут Мойзе Кин и Аркадиуш Милик.
Мората уже играл за «Ювентус» с 2014 по 2016 год, а также с 2020 по 2022 год.
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.