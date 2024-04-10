«Ювентус» может вернуть Морату и расстаться с Кином и Миликом. «Атлетико» запросит от 15 млн евро

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Аркадиуш Милик Мойзе Кин деньги Футбол

«Ювентус» снова хочет подписать Альваро Морату.

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринцы, вероятно, сделают попытку приобрести форварда, за которого «Атлетико» запросит от 15 до 20 млн евро.

Приобретение 31-летнего испанца станет более вероятным, если летом уйдут Мойзе Кин и Аркадиуш Милик.

Мората уже играл за «Ювентус» с 2014 по 2016 год, а также с 2020 по 2022 год.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Смысл ему уходить из Атлетико?
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Пускай Мората, лишь бы не Кин
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Атлетико же Кином интересовались .
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Очередная чехорда в Юве. Нужен новый тренер и уже под него строить команду с новым голкипером и т.д.
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Сериа А в печальном финансовом состоянии если даже Юве не может себе позволить купить кого-то посолиднее.
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Мората так и будет ходить по этому кругу?)
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Лукку бы взяли из Удинезе. Молодой и обойдётся не сильно дороже.
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Ответ Bryan
Смысл ему уходить из Атлетико?
В следующем сезоне Омарадион придёт, отличный сезон проводит в Алавесе и принадлежит Атлетико
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Ответ fallout
Очередная чехорда в Юве. Нужен новый тренер и уже под него строить команду с новым голкипером и т.д.
Под нового тренера нужны новые игроки, а у Юве денег нет. Зачем рисковать с новым если Аллегри им гарантирует место в ЛЧ даже с таким составом?
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