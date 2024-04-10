«Ювентус» может вернуть Морату и расстаться с Кином и Миликом. «Атлетико» запросит от 15 млн евро

«Ювентус» снова хочет подписать Альваро Морату.

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринцы, вероятно, сделают попытку приобрести форварда, за которого « » запросит от 15 до 20 млн евро.

Приобретение 31-летнего испанца станет более вероятным, если летом уйдут и .

уже играл за « » с 2014 по 2016 год, а также с 2020 по 2022 год.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.