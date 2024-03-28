Парехо о свисте «Бернабеу» в адрес Мораты: «За свою сборную нужно болеть всегда, согласны вы с тренером или нет. Альваро достаточно силен духом, чтобы справиться с этим»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики Сантьяго Бернабеу Даниэль Парехо Альваро Мората Футбол

Даниэль Парехо высказался о свисте в адрес Альваро Мораты на матче сборной Испании.

Форварда «Атлетико», ранее выступавшего за «Реал», освистали во время товарищеского матча с Бразилией (3:3) на «Сантьяго Бернабеу».

«Не знаю, как в других странах, но в Испании зачастую после оглашения тренером состава [сборной], если не вызваны игроки из любимой команды, люди говорят: «Пусть Испания проиграет, я не буду смотреть матч». Испания для меня важнее всего, неважно, согласен я с решениями тренера или нет. Я считаю, что за сборную своей страны нужно болеть всегда.

[Свист в адрес Мораты] – это неудобно и неприятно, но, играя в топ-командах, он столкнется с тысячей подобных ситуаций. Он достаточно силен духом, чтобы справиться с этим. Да, это сказывается на тебе, потому что, когда ты защищаешь цвета [команды] до конца, но люди думают, что это не так, ты расстраиваешься.

На матче Испании на «Сантьяго Бернабеу» наверняка было много болельщиков «Реала» – они хотели бы, чтобы вышел Хоселу, помнят прошлое Мораты в «Мадриде»... Есть много факторов, которые могут повлиять на болельщиков», – сказал полузащитник «Вильярреала» в интервью El Larguero.

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30 комментариев
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Ответ Barsenoga
Сливочное глорье хоть носом ткни оно все равно будет глорьем их поведение это проекция на десятилетия доминирования в ла лиге моей браселоны.
Когда болелы Барселоны освистывали гимн Испании, что-то вы тут не чирикали
+16
-3
+13
"За свою сборную нужно болеть всегда, согласны вы с тренером или нет"

С чего бы? Если мне не нравится тренер, не нравится игра команды, не нравятся игроки, с какого перепугу я должен за них болеть? Просто потому что у них паспорт такого же цвета, как у меня? Что меня с ними объединяет кроме того, что они родились в одной стране со мной? Я думал, общество от этой родоплеменной дичи давно отошло.
+17
-7
+10
Ответ Леопардер
"За свою сборную нужно болеть всегда, согласны вы с тренером или нет" С чего бы? Если мне не нравится тренер, не нравится игра команды, не нравятся игроки, с какого перепугу я должен за них болеть? Просто потому что у них паспорт такого же цвета, как у меня? Что меня с ними объединяет кроме того, что они родились в одной стране со мной? Я думал, общество от этой родоплеменной дичи давно отошло.
тогда какого черта ты забыл на стадионе?
+15
-5
+10
Ответ gleb_k
тогда какого черта ты забыл на стадионе?
Хм...🤔 Уделал, ладно
+7
-2
+5
Ответ Адилет Асанкожоев
Зачем тогда Гави, Роберто, Ямал, Кубарси и прочие за эту сборную играют?
Каталонцы всегда были лицемерами… и это не секрет!
+5
-1
+4
Мората получает то,что заслужил,меньше надо языком трепать.Или он думал,что будет поливать грязью Реал и болельщики на это глаза закроют?
+8
-5
+3
Ответ Trey4rch
Они всегда будут это делать ибо не считают себя испанцами, так что странное сравнение
Зачем тогда Гави, Роберто, Ямал, Кубарси и прочие за эту сборную играют?
+4
-1
+3
Ответ Trey4rch
Они всегда будут это делать ибо не считают себя испанцами, так что странное сравнение
Если не считают испанцами, то зачем играть за Испанию? Не лицемерно ли это выглядит? ))
+4
-1
+3
Ответ gleb_k
тогда какого черта ты забыл на стадионе?
На соперников посмотреть или просто футбол...
+2
0
+2
Ответ Rister81
Мората получает то,что заслужил,меньше надо языком трепать.Или он думал,что будет поливать грязью Реал и болельщики на это глаза закроют?
на Винисиуса поменяй
+2
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Ответ Tristan...
Они и на спортс путают сборную и клуб
Да, я заметил.
Детский сад, что с них взять.)
+1
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Во что превращается испанская публика ,после заррещения у них корриды, бой с быками.
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Ответ ksn 1979
Конечно из за личной неприязни фанатья Реала, у болел других клубов и нет оснований. Это отношение к футболисту сборной показывает суть фанатов Реала.
Опять же, такие болельщики есть в каждом клубе, и не надо говорить что это не так. Поэтому эту суть можно приписать и другим клубам, так что сидеть и "кричать" в одну сторону не получится.
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Ответ f0rmoceft
Я то улавливаю, только для многих болельщиков не имеет значения, им важна сама персона. Когда оскорбляют Морату, они оскорбляют из-за личной неприязни, и не важно в составе клуба он или сборной.
Конечно из за личной неприязни фанатья Реала, у болел других клубов и нет оснований.
Это отношение к футболисту сборной показывает суть фанатов Реала.
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Ответ ksn 1979
Ты улавливаешь разницу между клубом и сборной? Похоже что нет, раз для тебя это ничего не меняет.
Я то улавливаю, только для многих болельщиков не имеет значения, им важна сама персона. Когда оскорбляют Морату, они оскорбляют из-за личной неприязни, и не важно в составе клуба он или сборной.
0
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Ответ f0rmoceft
За сборную или нет, что это меняет? В любом клубе найдутся болельщики, которые могут выражаться точно в таком же ключе, и что? Запрещать каждый раз играть на их стадионе? Это же ахинея...
Ты улавливаешь разницу между клубом и сборной?
Похоже что нет, раз для тебя это ничего не меняет.
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Ответ ksn 1979
Человек так то за сборную играл, причем здесь Реал вообще. Если сливоглоры не в состоянии отличить клуб от сборной страны, может федерация подумает и не будет больше проводить матчи сборной на этом стадионе.
За сборную или нет, что это меняет?
В любом клубе найдутся болельщики, которые могут выражаться точно в таком же ключе, и что? Запрещать каждый раз играть на их стадионе? Это же ахинея...
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Футбол как самый популярный вид спорта должен объединять.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Если не считают испанцами, то зачем играть за Испанию? Не лицемерно ли это выглядит? ))
А что им делать, если Каталония не является независимым государством? Вообще не играть за какую либо сборную? Большинство наград сборной Испании были завоеваны командами, в которых ключевыми игроками были каталонцы. Так почему они вдруг должны перестать представлять сборную, ведь у других клубов нет нормальных испанцев почти, особенно у Реала. Понакупали иностранцев, а сейчас глорье Реала при просмотре условных матчей Испания-Франция или Испания-Бразилия болеет за Францию и Бразилию.
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Не всегда за родную сборную болеть можно. Есть ситуации ,когда во обще не хочешь себя никак ассоциировать с государством. Вот сейчас такое время лично для меня
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