Парехо о свисте «Бернабеу» в адрес Мораты: «За свою сборную нужно болеть всегда, согласны вы с тренером или нет. Альваро достаточно силен духом, чтобы справиться с этим»
Даниэль Парехо высказался о свисте в адрес Альваро Мораты на матче сборной Испании.
Форварда «Атлетико», ранее выступавшего за «Реал», освистали во время товарищеского матча с Бразилией (3:3) на «Сантьяго Бернабеу».
«Не знаю, как в других странах, но в Испании зачастую после оглашения тренером состава [сборной], если не вызваны игроки из любимой команды, люди говорят: «Пусть Испания проиграет, я не буду смотреть матч». Испания для меня важнее всего, неважно, согласен я с решениями тренера или нет. Я считаю, что за сборную своей страны нужно болеть всегда.
[Свист в адрес Мораты] – это неудобно и неприятно, но, играя в топ-командах, он столкнется с тысячей подобных ситуаций. Он достаточно силен духом, чтобы справиться с этим. Да, это сказывается на тебе, потому что, когда ты защищаешь цвета [команды] до конца, но люди думают, что это не так, ты расстраиваешься.
На матче Испании на «Сантьяго Бернабеу» наверняка было много болельщиков «Реала» – они хотели бы, чтобы вышел Хоселу, помнят прошлое Мораты в «Мадриде»... Есть много факторов, которые могут повлиять на болельщиков», – сказал полузащитник «Вильярреала» в интервью El Larguero.
С чего бы? Если мне не нравится тренер, не нравится игра команды, не нравятся игроки, с какого перепугу я должен за них болеть? Просто потому что у них паспорт такого же цвета, как у меня? Что меня с ними объединяет кроме того, что они родились в одной стране со мной? Я думал, общество от этой родоплеменной дичи давно отошло.
Детский сад, что с них взять.)
Это отношение к футболисту сборной показывает суть фанатов Реала.
Похоже что нет, раз для тебя это ничего не меняет.
В любом клубе найдутся болельщики, которые могут выражаться точно в таком же ключе, и что? Запрещать каждый раз играть на их стадионе? Это же ахинея...