Парехо о свисте «Бернабеу» в адрес Мораты: «За свою сборную нужно болеть всегда, согласны вы с тренером или нет. Альваро достаточно силен духом, чтобы справиться с этим»

Даниэль Парехо высказался о свисте в адрес Альваро Мораты на матче сборной Испании.

Форварда « », ранее выступавшего за « », освистали во время товарищеского матча с Бразилией (3:3) на « ».

«Не знаю, как в других странах, но в Испании зачастую после оглашения тренером состава [сборной], если не вызваны игроки из любимой команды, люди говорят: «Пусть Испания проиграет, я не буду смотреть матч». Испания для меня важнее всего, неважно, согласен я с решениями тренера или нет. Я считаю, что за сборную своей страны нужно болеть всегда.

[Свист в адрес Мораты] – это неудобно и неприятно, но, играя в топ-командах, он столкнется с тысячей подобных ситуаций. Он достаточно силен духом, чтобы справиться с этим. Да, это сказывается на тебе, потому что, когда ты защищаешь цвета [команды] до конца, но люди думают, что это не так, ты расстраиваешься.

На матче Испании на «Сантьяго Бернабеу» наверняка было много болельщиков «Реала» – они хотели бы, чтобы вышел Хоселу, помнят прошлое в «Мадриде»... Есть много факторов, которые могут повлиять на болельщиков», – сказал полузащитник « » в интервью El Larguero.