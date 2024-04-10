Кейн о 2:2 с «Арсеналом»: «Пожалуй, идеальная игра в 1/4 финала ЛЧ на выезде. Очень важный матч для меня – я столько лет играл за «Тоттенхэм»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн прокомментировал ничью с «Арсеналом» в игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «канонирами» (2:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

На 32-й минуте игры нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн реализовал пенальти. 

«Это очень важная игра в моей карьере, ведь я столько лет выступал за «Тоттенхэм». Я просто счастлив, что смог реализовать пенальти и помочь команде.

Сегодня мы должны были стать единой командой. Мы должны были сплотиться.

Пожалуй, это идеальная игра, потому что мы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов на выезде вдали от дома. Нужно копать глубже, нужно показать страсть, сплоченность – и это то, что мы сделали», – сказал нападающий «Баварии». 

Ранее Харри Кейн выступал за «Тоттенхэм» и является лучшим бомбардиром в истории клуба (280). 

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7 комментариев
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Супер игрок. Почти идеальный нападающий. Арсеналу бы такой тип игрока был бы очень полезен.
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Бавария играла хреново. Один Сане крут. Артета просчитался с Кивиором. Недооценил скоростные навыки косички
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мне кажется результативная ничья сейчас ничего не даёт, чтобы называть её идеальным результатом. Это говорит о том, что Бавария ехала на 0-0
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Ответ Topar Topovic
Если Артета парканет бус как с Сите то ждёт серия пенальти
А если сыграет смело как в 1 матче?
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Ответ Topar Topovic
Если Артета парканет бус как с Сите то ждёт серия пенальти
Кстати, было-бы интересно на это глянуть) Как Бавария, играющая сейчас на контратаках будет тужиться против зеркалочки
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Ответ Den-is
Бавария играла хреново. Один Сане крут. Артета просчитался с Кивиором. Недооценил скоростные навыки косички
Ой, а не ты ли случайно выеживался много перед этим матчем? И говорил, что таких как Сане и Гнабри в каждой команде АПЛ хватает? Продвинутая статистика с тобой вообще не согласится
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