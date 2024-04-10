Кейн о 2:2 с «Арсеналом»: «Пожалуй, идеальная игра в 1/4 финала ЛЧ на выезде. Очень важный матч для меня – я столько лет играл за «Тоттенхэм»

Харри Кейн прокомментировал ничью с «Арсеналом» в игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

« » на выезде сыграла вничью с «канонирами» (2:2) в первом матче четвертьфинала .

На 32-й минуте игры нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн реализовал пенальти.

«Это очень важная игра в моей карьере, ведь я столько лет выступал за «Тоттенхэм». Я просто счастлив, что смог реализовать пенальти и помочь команде.

Сегодня мы должны были стать единой командой. Мы должны были сплотиться.

Пожалуй, это идеальная игра, потому что мы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов на выезде вдали от дома. Нужно копать глубже, нужно показать страсть, сплоченность – и это то, что мы сделали», – сказал нападающий «Баварии».

Ранее Харри Кейн выступал за « » и является лучшим бомбардиром в истории клуба (280).