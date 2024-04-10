Экс-арбитр Федотов об РПЛ: «Почему у нас не умеют хорошо показывать футбол? Вопрос к «Матч ТВ». Где-то 24 камеры, а на некоторых стадионах – 13, картинка не очень»

Экс-арбитр Игорь Федотов недоволен качеством повторов с камер ВАР в Мир РПЛ.

Он считает, что камеры ВАР показали некачественный повтор момента матча 23-го тура Премьер-лиги « » – « » (0:2), по итогам которого на 19-й минуте с поля был удален защитник хозяев .

«Это не ко мне вопрос, а к тем, кто транслирует. Почему они не умеют хорошо показывать футбол?

На самом деле, у нас хорошо показывают только центральные матчи. На трех стадионах максимум хороший показ, а на каких-то стадионах и картинка не очень, и разрешение.

Повторы и вовсе оставляют желать лучшего. Это связано с тем, что на некоторых стадионах работает 13 камер, а на некоторых – 24 камеры. От этого все исходит. Весь вопрос только к « » или «Матч Премьер», – сказал .