Экс-арбитр Федотов об РПЛ: «Почему у нас не умеют хорошо показывать футбол? Вопрос к «Матч ТВ». Где-то 24 камеры, а на некоторых стадионах – 13, картинка не очень»

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение судьи Ахмат Игорь Федотов видеоповторы Матч ТВ Дарко Тодорович Футбол

Экс-арбитр Игорь Федотов недоволен качеством повторов с камер ВАР в Мир РПЛ.

Он считает, что камеры ВАР показали некачественный повтор момента матча 23-го тура Премьер-лиги «Ахмат» – «Локомотив» (0:2), по итогам которого на 19-й минуте с поля был удален защитник хозяев Дарко Тодорович.

«Это не ко мне вопрос, а к тем, кто транслирует. Почему они не умеют хорошо показывать футбол?

На самом деле, у нас хорошо показывают только центральные матчи. На трех стадионах максимум хороший показ, а на каких-то стадионах и картинка не очень, и разрешение.

Повторы и вовсе оставляют желать лучшего. Это связано с тем, что на некоторых стадионах работает 13 камер, а на некоторых – 24 камеры. От этого все исходит. Весь вопрос только к «Матч ТВ» или «Матч Премьер», – сказал Федотов.

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3 комментария
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Камеры стоят довольно дорого.
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помню телекартинку со стадиона во Владивостоке... не знаю, изменилось ди что-то, но лет 15 назад камера была одна, если не ошибаюсь
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В Англии четкие камеры и Испании
У них как будто быстро все двигается а у нас медляк
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