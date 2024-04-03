Экс-судья Федотов: «Гол «Спартака» «Зениту» засчитывать было нельзя. Рука Соболева была в неестественном положении, он вообще остановил ею мяч»
Игорь Федотов заявил, что гол «Спартака» «Зениту» забит с нарушением правил.
«Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь.
Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя: рука была в неестественном положении. Почему не вмешался ВАР – я не знаю», – сказал бывший арбитр.
Матч Фонбет Кубка России обслуживает бригада судей во главе с Сергеем Карасевым, ВАР – Павел Кукуян.