Экс-судья Федотов: «Гол «Спартака» «Зениту» засчитывать было нельзя. Рука Соболева была в неестественном положении, он вообще остановил ею мяч»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Игорь Федотов видеоповторы Александр Соболев Павел Кукуян Чемпионат.com Манфред Угальде Футбол

Игорь Федотов заявил, что гол «Спартака» «Зениту» забит с нарушением правил.

«Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь.

Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя: рука была в неестественном положении. Почему не вмешался ВАР – я не знаю», – сказал бывший арбитр.

Матч Фонбет Кубка России обслуживает бригада судей во главе с Сергеем Карасевым, ВАР – Павел Кукуян.

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48 комментариев
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Всё так. Но спортс еще в новость вставили даже не скриншот, как мы привыкли, а видео из канала спартака с повтором со спины 👏🏽
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Протестую! Это не рука, а плавник. Так что всё нормально :)
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Вопрос к ВАР. Почему не было просмотра? То по полчаса смотрят, а тут непонятно.
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Карасеву столько занесли в Лукойле, что он маму родную продать готов. Не то что руку не заметил, плавника даже не увидел!
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Ну тогда пенальти на за такие обнимашки с лицом Соболя
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Ответ Neromog
Нет вы что, нарушения только у Спартака нужно свистеть. Самбо в штрафной не пенальти и поведение Алипа не красная карточка. Учите правила газпром-лиги.
Да он еле грудью коснулся, а этот валенок свалился как подкошенный, да еще и за голову схватился которой никто не касался))) пока таким клоунам не будут давать прямую красную так и будет смотреть этот цирк с симклянтами
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А кто там на ВАР, работник Лукойла?
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Это не рука, это плавник, а плавниками играть в футболе запрета нет. Всё чисто
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Карасев легенда нашего спартака,не впервой нам помогает
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Ответ Честный контроль
Карасеву столько занесли в Лукойле, что он маму родную продать готов. Не то что руку не заметил, плавника даже не увидел!
гитару подарили
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+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Значит ты футбол смотришь пятой точкой
+11
-6
+5
Ответ Neromog
Да, да, конечно. Соболев вообще Роши не касался, подскажите за что его удалили тогда?
Я про нытика Угальде в моменте с Алипом, причем сам первый ударил сзади по ногам в уже отыгранном моменте, чистый провокатор и симулянт
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Ответ Vatikan
вся страна за Спартак
Ага. За спартак в пердиве.
+3
0
+3
Ответ Neromog
Нет вы что, нарушения только у Спартака нужно свистеть. Самбо в штрафной не пенальти и поведение Алипа не красная карточка. Учите правила газпром-лиги.
Угальде свалился от тычка грудью в плечо, схватился за лицо и зарыдал)))
+3
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Боже Карася храни
+3
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Насколько же бездарен Карасев, что даже Федотов на его фоне адекватен. Ну а Спартак по другому и не может.
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Ответ Vatikan
вся страна за Спартак
Москва - это не вся страна
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Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков назначен на должность исполнительного директора Российской премьер-лиги, сообщает 3 апреля пресс-служба РПЛ.))
+3
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Ответ igrochishka
Да он еле грудью коснулся, а этот валенок свалился как подкошенный, да еще и за голову схватился которой никто не касался))) пока таким клоунам не будут давать прямую красную так и будет смотреть этот цирк с симклянтами
Да, да, конечно. Соболев вообще Роши не касался, подскажите за что его удалили тогда?
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нет там никакой игры рукой
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олигархы футболной федерации глухые и немые когда спартак забивает нарушая ,где честый арб.хусаинов бубнов....ослепли
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Ответ Роман Ахмедов
Вар вроде в кубке не работает...если не путаю ничего.
Путаешь
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во нытья будет у победителей Лч 10 кратных
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Ответ Честный контроль
Карасеву столько занесли в Лукойле, что он маму родную продать готов. Не то что руку не заметил, плавника даже не увидел!
играют Спартак и Зенит в кубке, а больше всех страдает болельщик ЦСКА. Не надоело комментарии строчить на всех ветках?
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Ответ Честный контроль
А кто там на ВАР, работник Лукойла?
Походу его нет в кубке
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Не плохой матч
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