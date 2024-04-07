За игру Умярова рукой на 2-й минуте Левников поставил пенальти в матче «Динамо» – «Спартак»
«Спартак» пропустил от «Динамо» с пенальти в начале игры.
На 2-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ мяч попал в руку полузащитнику Наилю Умярову. Главный судья Кирилл Левников, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.
Хавбек «Динамо» Луис Чавес с точки пробил в правый от себя угол ворот «Спартака». Голкипер Александр Максименко прыгнул в противоположную сторону.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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