За игру Умярова рукой на 2-й минуте Левников поставил пенальти в матче «Динамо» – «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Кирилл Левников видеоповторы Луис Чавес Александр Максименко Наиль Умяров Футбол

«Спартак» пропустил от «Динамо» с пенальти в начале игры.

На 2-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ мяч попал в руку полузащитнику Наилю Умярову. Главный судья Кирилл Левников, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.

Хавбек «Динамо» Луис Чавес с точки пробил в правый от себя угол ворот «Спартака». Голкипер Александр Максименко прыгнул в противоположную сторону.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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32 комментария
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Умяров взял смену тренера в свои руки
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Ответ Ничего Смешного
Ну всё, игра сломана)
Сколько знаю этот блондин только вредил Спартаку, пользы от него как с дохлой овцы - клок.
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Прощай Абаскаль !
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С чувством глубокого удовлетворения и затаенной улыбки сидит Черчесов на трибуне.
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Ответ Timokk
Прощай Абаскаль !
Всеми частями тела, только за.
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Даже не могут разыграть мяч в контратаке, Динамо даёт пространство, а Спартак не в состоянии воспользоваться
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Ну всё, игра сломана)
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что делает Зиньковский?никого не видит,долбит и долбит
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Ответ Sergio1964
Скрепоносец Умяров.
Умяров это тот ещё привозчик. Когда мяч у него в нашей штрафной, или борется за мяч всегда на валидоле. Так же как и Максименко... Зачем держать в основе вратаря, для которого взять пенку, это из ряда вон выходящее
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Ума не приложу... Почему Абаскаль отдаёт предпочтение Максименко, а не Селихову... Даже в юбилейный день Селихова... Я к тому, как можно в таком клубе, как Спартак, держать аж в основе вратаря, для которого взять пенальти из ряда вон выходящего.
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Скрепоносец Умяров.
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Ответ Sergio1964
С чувством глубокого удовлетворения и затаенной улыбки сидит Черчесов на трибуне.
Там ещё Юрий Палыч сидит
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Ответ Timokk
Прощай Абаскаль !
Дайте Абаскалю поработать! (с) 15 клубов РПЛ
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Ответ Ничего Смешного
Ну всё, игра сломана)
Было бы что ломать)
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Ответ Александр Поливенко
Ума не приложу... Почему Абаскаль отдаёт предпочтение Максименко, а не Селихову... Даже в юбилейный день Селихова... Я к тому, как можно в таком клубе, как Спартак, держать аж в основе вратаря, для которого взять пенальти из ряда вон выходящего.
Пора на выход Абаскалю. Раз он не видит пробелы Спартака. А ведь именно он был полностью доволен составом. И вот ’результат ". Так что, Гилермо, пардон... Но вам пора на выход
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Сливают тренера , ну видно же ! Только фанов жалко я не фанат спартака , но за ромб ♦️ нужно землю грызть !!!
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Ответ Александр Поливенко
Ума не приложу... Почему Абаскаль отдаёт предпочтение Максименко, а не Селихову... Даже в юбилейный день Селихова... Я к тому, как можно в таком клубе, как Спартак, держать аж в основе вратаря, для которого взять пенальти из ряда вон выходящего.
Потому что на Селихова вдолгую нельзя рассчитывать, он вечно ломается и лечится. Вот и весь ответ. Можно глянуть статеу игр/травм и все станет ясно
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Быстро так Умяров практически решил вопрос увольнения Абаскаля.
Мостовому - приготовиться !
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Пенальти был, причём 💯 %. Я вот только не пойму, почему такая хрень, часто у Спартака происходит и закончится ли это вообще.
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Такому Спартаку и первой лиге ничего не светит.
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Я не понимаю, с лета 23, что он вообще в составе делает.
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Похоже рыжий назло всем ставит в состав такое недоразумение как Умяров
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Угальде мёртвый.
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Карачун тебе, Церетелли....
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Паренька из баскетбольной секции взяли?
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Рука Бога!
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Команды Спартак нет 😱.
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Такое впечатление, что спартаковцы уже устали. Динамики готовы любой, даже безнадёжный мяч подобрать, и отобрать. А игрокам Спартака, такое впечатление, на всё наплевать. Даже мячи рядом подобрать лень. Ждут когда за них эту работу сосед сделает. Нет, хватит тренеров из толерантных стран
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Ответ Timokk
Прощай Абаскаль !
Нет. Пусть работает!
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Ждём истерику испанского скрепоносца
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