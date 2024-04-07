За игру Умярова рукой на 2-й минуте Левников поставил пенальти в матче «Динамо» – «Спартак»

«Спартак» пропустил от «Динамо» с пенальти в начале игры.

На 2-й минуте матча 23-го тура Мир мяч попал в руку полузащитнику Наилю Умярову. Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.

Хавбек « » Луис Чавес с точки пробил в правый от себя угол ворот « ». Голкипер Александр прыгнул в противоположную сторону.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»