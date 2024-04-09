Борнмут – Манчестер Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Борнмут и Манчестер Юнайтед в 33 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Дин Корт».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Борнмут – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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