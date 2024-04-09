«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 13 апреля 2024, английская Премьер-лига, 33 тур

В 33 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» дома сыграет с «Манчестером Юнайтед». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу проведут в Борнмуте, на стадионе «Виталити Стэдиум». Синоптики обещают пять градусов тепла и ясную погоду, а значит, игроки смогут продемонстрировать свой лучший футбол.

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Рекомендованные варианты ставки на игру: ТБ 2.5 (1.39) и ОЗ да (1.39).

«Борнмут» идет в середине турнирной таблицы, команда вряд ли вылетит из Премьер-лиги, но и в еврокубки не попадет. «Манчестер Юнайтед» пока еще держится в зоне Лиги конференций, впрочем, если манкунианцы не преодолеют игровой кризис, то команда уступит еврокубковую позицию ближайшим конкурентам.

Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» поможет сделать осмысленную ставку на предстоящую встречу.

«Борнмут»

Команда занимает 12 место в турнирной таблице. «Борнмут» в 31 матче АПЛ выиграл 11 встреч, восемь раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Команда забила 45 голов и пропустила 55 мячей. Отметим, в активе команды 41 балл – отрыв от зоны вылета составляет 16 очков, а отставание от еврокубковой зоны – восемь баллов.

В последних пяти матчах команда одержала три победы – обыграла «Кристал Пэлас» (1:0), победила «Эвертон» (2:1), взяла три очка в поединке с «Лутон Тауном» (4:3), сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и уступила «Лутон Тауну» (1:2).

Результаты последних пяти матчей команды:

06.04.2024 «Лутон Таун» – «Борнмут» 2:1;

02.04.2024 «Борнмут» – «Кристал Пэлас» 1:0;

30.03.2024 «Борнмут» – «Эвертон» 2:1;

13.03.2024 «Борнмут» – «Лутон Таун» 4:3;

09.03.2024 «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед» 2:2.

«Борнмут» наносит 17.2 удара по воротам соперника, в створ доходит 6.6 ударов. Команда допускает 10 ударов по своим воротам, в створ доходит 5.4 удара. Коллектив забил 10 голов, или 2 гола за матч, пропустила команда восемь мячей, или 1.6 гола за игру. Футболисты «Борнмута» допускают 13.8 нарушений, на игроках команды соперники фолят 10.8 раз. «Борнмут» подает 8.2 угловых за игру.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Доминик Соланке. Англичанин в 35 матчах забил 18 голов, один мяч был отправлен в ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки. На втором месте идет Антуан Семеньо с семью голами в 30 встречах, а на третьей строчке – Джастин Клюйвер с семью голами в 29 поединках.

Лучший ассистент команды – Алекс Скотт. Англичанин отдал четыер результативные передачи в 21 матче, на второй строчке идут Филип Биллинг и Маркус Тавернир. У обоих игроков по четыре ассиста в 30 и 33 поединках соответственно.

В предстоящем матче команде из-за травм не помогут Макс Ааронс, Райан Фредерикс и Ллойд Келли.

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«Манчестер Юнайтед»

Команда Эрика тен Хаага занимает шестое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 49 очков. Команда провела 31 матч, выиграла 15 встреч, четыре раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Манчестер Юнайтед» забил 45 голов и пропустил 46 мячей. Команда отстает от лигоевропейских и лигочемпионских позиций на солидные 11 баллов, а вот конкурентов за место в Лиге конференций опережает на незначительное количество очков. «В спину» манкунианцам «дышит» «Вест Хэм» с 48 очками, а также «Ньюкасл» с 47 баллами соответственно.

«Манчетсер Юнайтед» в последних пяти встречах выиграл два поединка – в упорной борьбе переиграл «Ливерпуль» (4:3), а затем победил «Эвертон» (2:0), команда дважды сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2), также манкунианцы уступили «Челси» (3:4).

Результаты последних пяти матчей команды:

07.04.2024 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2:2;

04.04.2024 «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 4:3;

30.03.2024 «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед» 1:1;

17.03.2024 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 4:3;

09.03.2024 «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» 2:0.

Манкунианцы забили 12 голов или 2.4 гола за матч, пропустила команда 10 мячей, или 2 гола за игру. «Манчестер Юнайтед» наносит по воротам соперников 16.4 удара, в створ приходится 6.8 ударов, допускает команда 27 ударов, в створ приходится 7.8 ударов соответственно. «Манчестер Юнайтед» владеет мячом на протяжении 45,4% игрового времени, подает 4.6 угловых за игру, 12.4 раза нарушает правила. На игроках манкунианцев фолят 9.4 раза.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Расмус Хойлунн. Датчанин забил 13 голов в 34 поединках, на втором месте идет Бруну Фернандеш с 10 голами (четырьмя с пенальти) в 41 матче, на третьей строчке с девятью голами в 36 играх располагается Скотт Мактоминей.

Однако Бруну Фернандеш лидирует в списке лучших ассистентов команды – девять результативных передач в 41 встрече, на втором месте идет Маркус Рэшфорд с пятью ассистами в 38 матчах, а на третьей строчке располагается Алехандро Гарначо с пятью результативными пасами в 41 матче.

Команде в предстоящей встрече не помогут Виктор Линделеф, Люк Шоу, Тайрелл Маласиа, Лисандро Мартинес. Все игроки находятся в лазарете манкунианцев.

Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

История противостояния команд насчитывает 21 матч, в которых 14 раз выигрывал «МЮ», еще в четырех играх успех праздновали футболисты «Брайтона». В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

09.12.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 0:3;

20.05.2023 «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» 0:1;

03.01.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 3:0;

04.07.2020 «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» 5:2;

02.11.2019 «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» 1:0.

В предстоящей встрече нет явного фаворита матча. Так, «БетБум» дает на победу «Борнмута» коэффициент 2.44, а победа «Манчестера Юнайтед» оценивается в 2.76, впрочем, ничья – еще более маловероятный исход по мнению аналитиков БК, на такой вариант дают коэфф в 4.76.

Мы предлагаем сделать менее рискованную ставку и выбрать варианты ТБ 2.5 (1.39) и ОЗ да (1.39).

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