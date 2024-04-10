Локомотив – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 13 апреля

В субботу, 13 апреля, сыграют Локомотив и ЦСКА в 24 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – ЦСКА

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Локомотив – ЦСКА

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