Ахмат – Балтика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Ахмат и Балтика в 24 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ахмат – Балтика
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Ахмат – Балтика
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