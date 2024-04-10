Манчестер Сити — Лутон: прогноз на матч 13 апреля 2024, АПЛ

13 апреля, в ближайшую субботу, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лутон» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-2,5); ТБ 3,5.

Манчестер Сити

Матч против «Лутона» команда Пепа Гвардиолы проведет между двумя играми Лиги Чемпионов против мадридского «Реала». В первой игре четвертьфинала турнира англичане сыграли вничью в Мадриде со счетом 3:3 и отложили вопрос о полуфиналисте на ответный матч в Манчестере.

При этом расслабляться в чемпионате подопечным Гвардиолы никак не стоит: команда ведет борьбу за чемпионство против сразу двух клубов — «Ливерпуля» и «Арсенала».

На данный момент «Манчестер Сити» идет третьим в турнирной таблице, отставая от обоих конкурентов на одно очко. Так что нас ждет невероятная развязка в АПЛ в борьбе за титул.

С обоими конкурентами «Сити» совсем недавно проводил очные встречи. Сначала действующие чемпионы Англии увезли ничью из Ливерпуля, сыграв с командой Юргена Клоппа со счетом 1:1. Защитник «Сити» Джон Стоунз открыл счет в первом тайме, но после перерыва чемпион мира аргентинец Алексис Мак Аллистер выравнял положение команд.

С «Арсеналом» «Манчестер Сити» на своем поле сыграл со счетом 0:0. Ту игру двух претендентов на золото назвали очень скучной. Но есть веская причина и объяснение такой игре — слишком была высока ставка матча, а поражение одной из команд сильно бы ухудшило ее шансы на первое место.

В двух последних матчах чемпионата «Сити» забил по четыре гола. Сначала досталось «Астон Вилле» (4:1) в Манчестере, а затем «Кристал Пэласу» в Лондоне — гости выиграли 4:2.

В матче с «Кристал Пэлас» дублем отметился Кевин де Брюйне. А вот с «Реалом» бельгиец не сыграл — полузащитника начало тошнить прямо в раздевалке перед игрой, и он не смог выйти на поле. Сумеет ли он восстановиться к матчу с «Лутоном» еще вопрос.

Впрочем, «Манчестер Сити» и без своего мозгового центра должен спокойно набирать три очка. В великолепной форме находится Фил Фоден. Англичанин сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой», а затем забил роскошный гол в девятку «Реалу».

Эрлинг Холанд, который сейчас находится в небольшом игровом кризисе, все равно продолжает лидировать в гонке бомбардиров АПЛ, забив 19 голов. Матч с «Лутоном» — хороший шанс оторваться от ближайших конкурентов Олли Уоткинса из «Астон Виллы» и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» обладает таким составом, что наверняка Пеп Гвардиола будет производить ротацию, но сильно на качество игры это не повлияет, и чемпионы спокойно заберут свои очки.

Кстати, именно «Манчестер Сити» букмекеры считают главным претендентом на золотые медали за семь туров до финиша. Его итоговая победа оценивается в 2.50. У «Арсенала» коэффициент 2.75, а у «Ливерпуля» — 3.25.

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Лутон

Дебютант Премьер-лиги отчаянно старается сохранить место в АПЛ — сейчас «Лутон» идет в зоне вылета на 18-м месте. В активе команды Роб Эдвардса 25 очков. Столько же и у «Ноттингем Форест», но ему «Лутон» уступает по дополнительным показателям.

Последняя игра «Лутону» удалась — команды на своем поле обыграла середняка «Борнмут» и улучшила свои шансы в борьбе за выживание.

При этом победа получилась волевой — по ходу встречи «Лутон» уступал 0:1, но сначала Джордан Кларк сравнял счет, забив свой первый гол в чемпионате, а на 90-й минуте Карлтон Моррис принес своей команде важнейшую победу.

Моррис — один из двух лучших снайперов команды в текущем сезоне. На его счету 9 результативных ударов. Столько у его партнера по атаке Элайджи Адебайо.

Еще одни лидером команды является Росс Баркли, 30-летний полузащитник ранее выступал за «Челси», а в «Лутоне» переживает вторую молодость. Все атаки команды строятся через полузащитника, а сам он вполне может поехать в составе сборной Англии на чемпионат Европы в Германию.

Манчестер Сити — Лутон: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Манчестер Сити» — 1.09

Ничья — 13.12

Победа «Лутона» — 23.22

Букмекеры не ждут никакого другого исхода как победы «Манчестер Сити». Команде Гвардиолы никак нельзя терять очки и уж тем более в матчах с такими соперниками как «Лутон» да еще и на своем поле.

Можно поставить на победу хозяев с форой -2,5 за 1.83. Думается, что как минимум три мяча «Сити» забьет, а сам не пропустит. Вопрос лишь в том насколько много сил готова тратить команда в преддверии ответного матча с «Реалом» в Лиге Чемпионов.

Команды уже дважды играли в этом сезоне: в матче чемпионата «Сити» в гостях выиграл скромно — всего 2:1. А вот в рамках ⅛ финала Кубка Англии победил в Лутоне уже 6:2.

Наверняка в Манчестере тоже будет много голов, и можно поставить на ТБ 3,5 за 1.71.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Лутон

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