Бернли — Брайтон: прогноз на матч 13 апреля 2024, Английская Премьер-лига

Матч 33 тура чемпионата Англии «Бернли» — «Брайтон» пройдет 13 апреля в Бернли на поле стадиона «Терф Мур». Начало матча в 17:00 по московскому времени.

Гости получили статус фаворита игры, при этом у команды нет существенного перевеса в результатах на отрезке в пять последних туров АПЛ. У «Бернли» в пяти играх одна победа, ничья и три поражения, разница голов 2:8. У «Брайтона» по победе и поражению, три ничьи при разнице голов 7:7. Это 17 и 9 результат среди всех команд турнира.

История очных матчей насчитывает 34 игры: 10 побед «Бернли», 15 ничьих и 9 побед «Брайтона». Разница голов 39:34 в пользу «бордовых». На чемпионат Англии пришлись 11 матчей. Баланс побед 3:2 в пользу «Бернли» при шести ничьих и разнице голов 12:8. В первом круге команды сыграли вничью 1:1. За «Брайтон» забил Симон Адингра, в составе гостей голом отметился Уилсон Одобер.

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Рекомендованная ставка: победа «Брайтона», ТБ2,5, гол «Бернли», ИТБ1,5 «Брайтона».

Бернли

«Бордовые» в матче 32 тура чемпионата Англии в гостях проиграли «Эвертону». Поражение с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола стал Доминик Калверт-Льюин на второй компенсированной минуте первого тайма. С 67 минуты гости играли в меньшинстве после удаления Дара О’Ши.

В турнирной таблице «Бернли» на 19 месте с 19 очками в 32 матчах. На счету команды 4 победы, 7 ничьих и 21 поражение. Разница голов 32:67. Больше пропустил только замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд Юнайтед» — 82 гола. От спасительного 17 места «бордовых» отделяет шесть очков. По игре на домашней арене команда на последнем месте в чемпионате с 9 очками в 16 встречах. У «Бернли» всего две победы, три ничьи и 11 поражений. «Бордовые» чаще остальных в АПЛ проигрывают дома и меньше всех забивают. Разница голов в домашних встречах 16:36.

Результаты «Бернли» в пяти последних матчах:

АПЛ, «Эвертон» — «Бернли» 1:0;

АПЛ, «Бернли» — «Вулверхэмптон» 1:1;

АПЛ, «Челси» — «Бернли» 2:2;

АПЛ, «Бернли» — «Брентфорд» 2:1;

АПЛ, «Вест Хэм» — «Бернли» 2:2.

В 10 официальных встречах у «бордовых» всего одна победа при четырех ничьих и пяти поражениях. Разница голов на этом отрезке 10:22. Дома у «Бернли» две победы, три ничьи и пять поражений в 10 матчах при разнице голов 12:17.

Интересные статистические факты по игре «Бернли» в сезоне:

Самые результативные игроки в АПЛ: Лайл Фостер 4+3, Дара О’Ши 2+4, Зеки Амдуни 4+1, Давид Датро Фофана 4+1, Уилсон Одобер 3+2, Джош Броунхилл 3+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Лайл Фостер 4+3, Дара О’Ши 3+4, Зеки Амдуни 5+1, Уилсон Одобер 4+2, Джош Броунхилл 3+3;

Не больше 3 голов забивается в 6 из 8 домашних матчах в АПЛ;

«Бернли» пропускает в 8 домашних матчах в сезоне;

В АПЛ команда не победила в 9 из 10 матчах;

В 10 играх АПЛ команда пропускает, в 7 из 10 играх пропускает более гола;

«Бернли» пропускает в 8 домашних играх АПЛ;

«Бернли» забивает в 7 из 8 очных матчах;

В 3 очных матчах на арене «Бернли» забивают оба соперника.

В последней игре из-за травм не играли Аарон Рэмзи, Лука Колеошо и Натан Редмонд. Матч с «Брайтоном» пропустил Дара О’Ши из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Брентфорд – Шеффилд

Брайтон

«Чайки» в матче 32 тура АПЛ дома проиграли лидеру чемпионата — поражение 0:3 от «Арсенала». В составе столичного клуба голы забивали Букайо Сака, Кай Хавертц и Леандро Троссард.

В АПЛ команда на 10 месте и уже не претендует на место в зоне еврокубков. Отставание от пятого места 17 баллов. В 31 игре чемпионата у «Брайтона» 11 побед, 10 побед и 10 поражений. Разница голов 51:49. По игре на чужом поле у команды только 12 место с 16 очками. В 16 играх у «чаек» четыре победы, четыре ничьи и восемь поражений. Разница голов 23:30.

Результаты «Брайтона» в пяти последних матчах:

АПЛ, «Брайтон» — «Арсенал» 0:3;

АПЛ, «Брентфорд» — «Брайтон» 0:0;

АПЛ, «Ливерпуль» — «Брайтон» 2:1;

Лига Европы, «Брайтон» — «Рома» 1:0;

АПЛ, «Брайтон» — «Ноттингем Форест» 1:0.

На отрезке в 10 официальных игр у «чаек» три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 9:14. В статусе гостей у «Брайтона» три победы, ничья и шесть поражений при разнице голов 16:20. 14 из 16 голов команда забила в трех играх.

Интересные статические факты по игре «Брайтона» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в АПЛ: Паскаль Гросс 4+10, Жуан Педро 8+2, Симон Адингра 6+1, Каору Митома 3+4, Эван Фергюсон 6+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Жуан Педро 19+2, Паскаль Гросс 5+13, Симон Адингра 7+3, Каору Митома 3+6, Дэнни Уэлбек 6+1, Эван Фергюссон 6+1, Первис Эступиньян 3+4;

«Брайтон» без побед в 5 гостевых матчах;

В 4 из 5 гостевых играх команда не забивает;

«Брайтон» пропустил в 8 из 10 матчах на выезде;

В АПЛ у «Брайтона» нет побед в 9 из 10 гостевых встречах;

«Брайтон» проиграл 6 из 8 гостевых матчей.

Последний матч из-за травм пропускали Джеймс Милнер, Каору Митома, Билли Гилмор, Соломон Марч и Джек Хиншелвуд.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ Бернли — Брайтон

Гости дебютировали в этом сезоне в Лиге Европы и добрались до 1/8 финала, где по сумме двух матчей проиграли «Роме». «Бернли» уже доигрывает чемпионат, шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе почти нет. «Брайтон» заслуженно получил статус фаворита матча.

Коэффициенты на матч «Бернли» — «Брайтон» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Бернли» — 3,63;

Ничья — 3,88;

Победа «Брайтона» — 1,98;

ТБ2,5 —1,62;

ТМ2,5 — 2,35;

«Обе забьют — да» — 1,57;

«Обе забьют — нет» — 2,45.

У «Брайтона» остаются шансы подняться до шестого места, поэтому команда не теряет мотивации на остаток сезона. В АПЛ в последних играх не было стабильности, так как отвлекали еврокубки. Теперь матчей в Лиге Европы нет и все внимание уделено чемпионату. «Бернли» худшая команда АПЛ по игре на домашней арене. На отрезке в 10 игр чемпионата «бордовые» обыграли только «Брентфорд», который идет рядом с зоной вылета. В матчах с более серьезными оппонентами были потери очков. Если брать две домашние победы в АПЛ в 10 играх, то одна из них над «Брентфордом», а вторая над «Шеффилд Юнайтед», который замыкает турнирную таблицу АПЛ. Основная ставка на игру — победа «Брайтона» с коэффициентом 1,98 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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