Черчесов о продолжении карьеры: «Хочется быть полезным своей стране в это неспокойное время. Я не форсирую»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов хочет продолжить карьеру в России.

– Верно ли на сегодня будет сказать, что предложений сесть за стол переговоров от российских клубов вы не получали?

– Из российских – да. А из зарубежных есть звонки, SMS, надо пообщаться, приехать, прилететь. Когда ты чувствуешь, что это не твое, смысл время свое и их забирать? Много было звонков, ситуаций, когда просили о встрече.

Хочется пока в это неспокойное время не где‑то работать, а у себя в стране и быть полезным своей стране. На сегодняшний день никаких серьезных разговоров на эту тему нет. Я не форсирую, любой клуб и любой тренер должен для таких вещей созреть, – сказал бывший тренер сборной России и «Ференцвароша».

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18 комментариев
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Да ёмоё, в это "неспокойное время" быть полезным своей стране проще простого - достаточно явиться в военкомат и подмахнуть контракт.
Или Черчесов простых путей не ищет?))
+23
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+23
Ответ Михон Мясной
Да ёмоё, в это "неспокойное время" быть полезным своей стране проще простого - достаточно явиться в военкомат и подмахнуть контракт. Или Черчесов простых путей не ищет?))
Если разговор идёт в таком ключе, то Австрия его родная страна сразу!
+18
0
+18
В Австрии неспокойно? Чо там?
+16
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+16
Я не форсирую. Терпеливо жду, когда боссы Спартака наберутся смелости и освободят для меня место
+7
-1
+6
Подскажите полевому командиру адрес ближайшего военкомата
+5
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Настоящий полевой командир))
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Видимо, в это неспокойное время, он хочет в неспокойный Спартак!)
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Звонок 📞
— Алло!
— Стас ты созрел?
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Хочет быть полезным, поэтому ничего не делает. Прям как все те, кто голословно проявляют патриотизм.
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Рассматривает видимо только Локо, Спартак да Динамо
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Спартак и страна это же не одно и тоже?)
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Его видимо Ливерпулем и Баварией соблазняют. Но Стас держится.
Кремень!!
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а что-то случилось разве?
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Не «не форсирую», а «не выдвигаю срочные требования», добавил Станислав .
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А что случилось в Австрии, что неспокойного?
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Ответ Михон Мясной
Да ёмоё, в это "неспокойное время" быть полезным своей стране проще простого - достаточно явиться в военкомат и подмахнуть контракт. Или Черчесов простых путей не ищет?))
Вернуть нужно рвсн на Вашингтон
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