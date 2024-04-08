Черчесов о продолжении карьеры: «Хочется быть полезным своей стране в это неспокойное время. Я не форсирую»

Станислав Черчесов хочет продолжить карьеру в России.

– Верно ли на сегодня будет сказать, что предложений сесть за стол переговоров от российских клубов вы не получали?

– Из российских – да. А из зарубежных есть звонки, SMS, надо пообщаться, приехать, прилететь. Когда ты чувствуешь, что это не твое, смысл время свое и их забирать? Много было звонков, ситуаций, когда просили о встрече.

Хочется пока в это неспокойное время не где‑то работать, а у себя в стране и быть полезным своей стране. На сегодняшний день никаких серьезных разговоров на эту тему нет. Я не форсирую, любой клуб и любой тренер должен для таких вещей созреть, – сказал бывший тренер сборной России и «Ференцвароша».