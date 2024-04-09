Станислав Черчесов: «Чтобы повысить уровень игрока, я должен доставить ему неудобство. Иногда это тяжело»

Станислав Черчесов рассказал, как выстраивает отношения с игроками.

– У многих людей, которые слышат фамилию Черчесов, возникает ассоциация с жесткой дисциплиной. Это у вас из детства или появилось?

– Профессиональный футбол ставит барьеры, линии. Не я футбол придумал, есть писаные и неписаные законы. Если мы играем против команды, которая умнее, грамотнее, техничнее, мощнее, сильнее, я должен требовать, чтобы ты этому противостоял. Если я говорю: «Ладно, там тяжело», а потом ты выходишь на игру и ничего не можешь сделать… Чтобы повысить уровень (игрока), я должен доставить ему неудобство. Игроку невдомек, что тренеру иногда тяжело делать такие вещи.

– Вам было иногда трудно принимать дисциплинарные меры?

– Не иногда, постоянно, ты же живой человек. Но есть профессия. Если ты какие‑то вещи в этой профессии не будешь делать, значит, ты в ней чужой.

– Фоносемантический признак – то, как при анализе воспринимается фамилия. У фамилии Черчесов четыре выраженных фоносемантических признака – шероховатый, горячий, быстрый, короткий. С какими вы согласны, а с какими нет?

– Со всеми согласен. Все в точке. Но ты можешь быть все время шероховатым, все время быстрым. Ситуация подсказывает, каким тебе надо быть. Если ты все время одинаково спящий… Если ты где‑то прикорнул, где‑то взорвался, где‑то колючий, это нормально.

В «Ференцвароше» у меня были игроки 20 национальностей, с разными характерами, вероисповеданием, надо находить с ними общий язык. Они должны подстраивать базовые вещи под тебя, но с каждым ты должен находить точки соприкосновения, – сказал в эфире « ».