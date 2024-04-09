Станислав Черчесов: «Чтобы повысить уровень игрока, я должен доставить ему неудобство. Иногда это тяжело»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Матч ТВ Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов рассказал, как выстраивает отношения с игроками.

– У многих людей, которые слышат фамилию Черчесов, возникает ассоциация с жесткой дисциплиной. Это у вас из детства или появилось?

– Профессиональный футбол ставит барьеры, линии. Не я футбол придумал, есть писаные и неписаные законы. Если мы играем против команды, которая умнее, грамотнее, техничнее, мощнее, сильнее, я должен требовать, чтобы ты этому противостоял. Если я говорю: «Ладно, там тяжело», а потом ты выходишь на игру и ничего не можешь сделать… Чтобы повысить уровень (игрока), я должен доставить ему неудобство. Игроку невдомек, что тренеру иногда тяжело делать такие вещи.

– Вам было иногда трудно принимать дисциплинарные меры?

– Не иногда, постоянно, ты же живой человек. Но есть профессия. Если ты какие‑то вещи в этой профессии не будешь делать, значит, ты в ней чужой.

– Фоносемантический признак – то, как при анализе воспринимается фамилия. У фамилии Черчесов четыре выраженных фоносемантических признака – шероховатый, горячий, быстрый, короткий. С какими вы согласны, а с какими нет?

– Со всеми согласен. Все в точке. Но ты можешь быть все время шероховатым, все время быстрым. Ситуация подсказывает, каким тебе надо быть. Если ты все время одинаково спящий… Если ты где‑то прикорнул, где‑то взорвался, где‑то колючий, это нормально.

В «Ференцвароше» у меня были игроки 20 национальностей, с разными характерами, вероисповеданием, надо находить с ними общий язык. Они должны подстраивать базовые вещи под тебя, но с каждым ты должен находить точки соприкосновения, – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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20 комментариев
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И травму ))))
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Становится всё больше и больше Станислава Саламовича в прессе. Ждём назначения? )
+8
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тяжело, когда без мыла
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Ответ T622222
И травму ))))
шейную
+2
-1
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поди стасик в спартак собрался,
ну кто угодно даже Мостовой, но только не он!
+1
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Черчесов сильный тренер, кто бы че не говорил
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Похоже что у самого Черчесова когда то была тяжёлая травма головы, которая до сих пор доставляет ему неудобство в общении с футболистами.
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Не неудобство, а состояние неловскости
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Ответ Василий Никулин
што?
Дать бутсы на 2 размера меньше 😂
+1
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Ответ Beriya
поди стасик в спартак собрался, ну кто угодно даже Мостовой, но только не он!
100%
Умные вещи начал выдавать. Наверное Лавров ему написал вступительные речи
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