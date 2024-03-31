Морено о 2:2 с ЦСКА: «Сочи» смог побороться и заслуживал победы»
Роберт Морено оценил ничью с ЦСКА (2:2) в Мир РПЛ.
— Вы как‑то сказали, что даже одно очко — шаг вперед. Но сегодня, кажется, должны были набирать три, почему не получилось?
— Мы играли против ЦСКА. Если кто‑то не знает, кто играл в каких футболках, не сразу можно было бы сказать, где ЦСКА, а где «Сочи». ЦСКА — исторически одна из лучших команд чемпионата, сейчас они идут на четвертом месте. Я горд своими ребятами, они смогли побороться, и мы заслуживали победы.
— Чего не хватило в концовке, и помог бы Кордова?
— Мы должны были выигрывать, создавали моменты. Можно сказать, что один игрок нам бы помог, но и у ЦСКА были моменты, хоть не так много, как у нас, — сказал главный тренер «Сочи».