Морено о 2:2 с ЦСКА: «Сочи» смог побороться и заслуживал победы» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сочи Роберт Морено Футбол

Роберт Морено оценил ничью с ЦСКА (2:2) в Мир РПЛ.

— Вы как‑то сказали, что даже одно очко — шаг вперед. Но сегодня, кажется, должны были набирать три, почему не получилось?

— Мы играли против ЦСКА. Если кто‑то не знает, кто играл в каких футболках, не сразу можно было бы сказать, где ЦСКА, а где «Сочи». ЦСКА — исторически одна из лучших команд чемпионата, сейчас они идут на четвертом месте. Я горд своими ребятами, они смогли побороться, и мы заслуживали победы.

— Чего не хватило в концовке, и помог бы Кордова?

— Мы должны были выигрывать, создавали моменты. Можно сказать, что один игрок нам бы помог, но и у ЦСКА были моменты, хоть не так много, как у нас, — сказал главный тренер «Сочи».

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5 комментариев
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Федотов для РПЛ - хороший тренер (типичная разновидность физрука), на манер Гончаренко, смотрю на игру ЦСКА - что изменилось? Но, Федотов абсолютно не творческий, при нем ни один игрок не развился...(колхозник, короче)...нужен ЦСКА западный тренер - давно пора...ЦСКА заслуживает большего, чем очередной "Федотов"
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Сочи просто смял ЦСКА.
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ЦСКА мог бы идти в лидерах, но имеем то что имеем .
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если б не капитан,был бы полностью согласен.
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Ответ Ваня Аналитик
Федотов для РПЛ - хороший тренер (типичная разновидность физрука), на манер Гончаренко, смотрю на игру ЦСКА - что изменилось? Но, Федотов абсолютно не творческий, при нем ни один игрок не развился...(колхозник, короче)...нужен ЦСКА западный тренер - давно пора...ЦСКА заслуживает большего, чем очередной "Федотов"
Причём, в состав упёрто ставит одних и тех же посредственностей, которые, якобы, хотят играть в Европе, но их уговаривают остаться, причём с увеличением контракта, не говоря о незаменимых, которые еле передвигаются по полю, не умея, даже нанести приличный удар по воротам. Давно пора менять и тренера, причём, в комментах 90% за это, но, верные своему слову, Гинер и Бабаев упорно тянут ЦСКА на дно РПЛ, надеясь, что, хоть, в ФНЛ ЦСКА будет первым.
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