Морено о 2:2 с ЦСКА: «Сочи» смог побороться и заслуживал победы» 

Роберт Морено оценил ничью с ЦСКА (2:2) в Мир РПЛ.

— Вы как‑то сказали, что даже одно очко — шаг вперед. Но сегодня, кажется, должны были набирать три, почему не получилось?

— Мы играли против ЦСКА. Если кто‑то не знает, кто играл в каких футболках, не сразу можно было бы сказать, где ЦСКА, а где « ». ЦСКА — исторически одна из лучших команд чемпионата, сейчас они идут на четвертом месте. Я горд своими ребятами, они смогли побороться, и мы заслуживали победы.

— Чего не хватило в концовке, и помог бы Кордова?

— Мы должны были выигрывать, создавали моменты. Можно сказать, что один игрок нам бы помог, но и у были моменты, хоть не так много, как у нас, — сказал главный тренер «Сочи».