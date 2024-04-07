Морено о 2:2 с «Ростовом»: «Возможно, именно это очко поможет «Сочи» решить задачу»
Роберт Морено оценил ничью «Сочи» с «Ростовом» (2:2) в Мир РПЛ.
«Сложный матч получился. Мы заслужили очко, которое сегодня заработали, потому что мы играли против очень сложного соперника, находящегося, возможно, в лучшей форме среди всех команд чемпионата.
Мы продолжаем набирать очки, и, возможно, именно это станет решающим в концовке сезона и поможет нам решить нашу задачу», – сказал главный тренер «Сочи».
После 22 матчей южане с 15 очками замыкают таблицу РПЛ.