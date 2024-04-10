Гвардиол о 3:3 с «Реалом»: «Мы добились хорошего результата. Рад, что впервые забил за «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Йошко Гвардиол Футбол

Йошко Гвардиол оценил гостевую ничью с «Реалом» (3:3).

Защитник «Манчестер Сити» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вот это матч! Я впервые играл здесь, на этом стадионе, атмосфера – потрясающая! 

Конечно, мы принимаем этот результат и ждем с нетерпением ответного матча. В конце концов, мы добились хорошего результата. Рад, что впервые забил за «Ман Сити», тем более в матче против грозного соперника», – сказал Гвардиол.

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4 комментария
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Пробил здорово, классный гол.
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Хороший комплимент Бернабеу. И забил Йошко, надо признать, красиво.
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