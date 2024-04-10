Гвардиол о 3:3 с «Реалом»: «Мы добились хорошего результата. Рад, что впервые забил за «Ман Сити»
Йошко Гвардиол оценил гостевую ничью с «Реалом» (3:3).
Защитник «Манчестер Сити» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Вот это матч! Я впервые играл здесь, на этом стадионе, атмосфера – потрясающая!
Конечно, мы принимаем этот результат и ждем с нетерпением ответного матча. В конце концов, мы добились хорошего результата. Рад, что впервые забил за «Ман Сити», тем более в матче против грозного соперника», – сказал Гвардиол.