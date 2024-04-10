Оуэн о 3:3 на «Бернабеу»: «Ман Сити» доволен больше. Они с радостью будут вспоминать о том, что было год назад, и считать, что все может повториться»

Теги Майкл Оуэн Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Майкл Оуэн считает, что «Ман Сити» больше доволен гостевой ничьей, чем «Реал».

Команды сыграли 3:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Уровень реализации моментов был потрясающим. Шесть голов стали прекрасным аперитивом к ответному матчу. 

Думаю, «Сити» доволен больше. Они с радостью будут вспоминать о том, что было год назад, и считать, что все может повториться», – сказал экс-форвард сборной Англии.

В прошлом розыгрыше ЛЧ «горожане» выбили мадридцев из полуфинала, сыграв 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» и разгромив соперника (4:0) в ответном домашнем матче.

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