Оуэн о 3:3 на «Бернабеу»: «Ман Сити» доволен больше. Они с радостью будут вспоминать о том, что было год назад, и считать, что все может повториться»

Майкл Оуэн считает, что «Ман Сити» больше доволен гостевой ничьей, чем «Реал».

Команды сыграли 3:3 в первом матче 1/4 финала чемпионов.

«Уровень реализации моментов был потрясающим. Шесть голов стали прекрасным аперитивом к ответному матчу.

Думаю, « » доволен больше. Они с радостью будут вспоминать о том, что было год назад, и считать, что все может повториться», – сказал экс-форвард сборной Англии.

В прошлом розыгрыше ЛЧ «горожане» выбили мадридцев из полуфинала, сыграв 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» и разгромив соперника (4:0) в ответном домашнем матче.