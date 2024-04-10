«Арсенал» не уступил «Баварии» впервые за 4 матча. Три предыдущих мюнхенцы выиграли с общим счетом 15:3
«Арсенал» впервые за 4 матча избежал поражения от «Баварии».
Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Во всех трех предыдущих играх, прошедших 4 апреля 2015 года, 15 февраля 2017-го и 7 марта 2017-го, мюнхенцы побеждали со счетом 5:1.
Ответный матч назначен на 17 апреля.
По xG:
Бавария - 2.09
Арсенал - 1.19
Но игра была хороша, ничего не скажешь, и хотя Арсенал владел большим преимуществом, но не сказать, что счет не по игре.
Две ошибки - два гола, но и не создали каких-то прям супер топ моментов.
А момент на последней минуте - Сака надо было просто бить мимо, а не искать ногу Нойера, давайте быть объективными, хоть мы и за Арсенал(ну не все, конечно).
Все будет решаться в Мюнхене и это уже неплохо.
Бавария чисто на классе игроков спокойно забрала ничью.
Итог будет во второй половине мая.
О Мюнхене думать уже потом😑