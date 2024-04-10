«Арсенал» не уступил «Баварии» впервые за 4 матча. Три предыдущих мюнхенцы выиграли с общим счетом 15:3

«Арсенал» впервые за 4 матча избежал поражения от «Баварии».

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в первом матче 1/4 финала .

Во всех трех предыдущих играх, прошедших 4 апреля 2015 года, 15 февраля 2017-го и 7 марта 2017-го, мюнхенцы побеждали со счетом 5:1.

Ответный матч назначен на 17 апреля.