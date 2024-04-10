«Арсенал» не уступил «Баварии» впервые за 4 матча. Три предыдущих мюнхенцы выиграли с общим счетом 15:3

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Арсенал» впервые за 4 матча избежал поражения от «Баварии».

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Во всех трех предыдущих играх, прошедших 4 апреля 2015 года, 15 февраля 2017-го и 7 марта 2017-го, мюнхенцы побеждали со счетом 5:1.

Ответный матч назначен на 17 апреля.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Достаточно хороший матч от Арсенала, по общему уровню игры, если бы не ошибки, то могли спокойно выигрывать. Лично я, как болельщик арсенала спокоен. Даже если в Мюнхене выиграть не получится, нынешний Арсенал только начинает выходить на свой пиковый уровень, просто в силу возраста ключевых игроков.
+21
-2
+19
Многие недооценивают Баварию (какой бы слабой в Бундеслиге они не были), но в ЛЧ с ними всё очень в порядке (первый матч с Лацио тут не показатель, во втором они их вынесли даже не напрягаясь):)

По xG:
Бавария - 2.09
Арсенал - 1.19
+20
-4
+16
Топ матч, интрига жива
+11
-1
+10
Ответ Инсаф Галиуллинн
Господи, щас не 2017, хватит вспоминать прошлое, живите настоящим, щас Арсенал шикарная и боевая команда, лучшая по игре в АПЛ, в лучшей лиге мира.
это в апл. а в лч все по другому.
+10
0
+10
Как же не хватает опыта!
Но игра была хороша, ничего не скажешь, и хотя Арсенал владел большим преимуществом, но не сказать, что счет не по игре.
Две ошибки - два гола, но и не создали каких-то прям супер топ моментов.
А момент на последней минуте - Сака надо было просто бить мимо, а не искать ногу Нойера, давайте быть объективными, хоть мы и за Арсенал(ну не все, конечно).
Все будет решаться в Мюнхене и это уже неплохо.
+9
-3
+6
Ответ Инсаф Галиуллинн
Да не только в этом суть, тогда у Арсенала состав средний был, даже по меркам АПЛ(2 лиги мира на тот момент после ЛЛ)
Ну не знаю челси составом в 21-ом не блистал но это не помешало им выкинуть реал и сити.
+4
0
+4
У середняков Бундеслиги так ноги не дрожали перед Баварией в этом сезоне, как у Арсенала)
Бавария чисто на классе игроков спокойно забрала ничью.
+4
-1
+3
В Мюнхене будет порно)
+6
-4
+2
Ответ Андрей
это в апл. а в лч все по другому.
Да не только в этом суть, тогда у Арсенала состав средний был, даже по меркам АПЛ(2 лиги мира на тот момент после ЛЛ)
+2
0
+2
Бавария пройдет 🤣
+5
-3
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Может потому что у сильных команд вроде Сити или ПСЖ нет тренеров физруков вроде Лэмпарда?
Может и так, видимо надо Тухеля звать, чтобы зарешал. Странно только, что он умудряется с Баварией первый раз за десятилетие чемпионат проиграть. Видимо надо было в январе назначать, с предсезонкой схема не работает.
0
0
0
Ответ Proper Chels
У середняков Бундеслиги так ноги не дрожали перед Баварией в этом сезоне, как у Арсенала) Бавария чисто на классе игроков спокойно забрала ничью.
согласен 👍
0
0
0
Ответ Iskandar
Очень надеюсь, а то продадут таких как Эдогор и Райс Сака и все конец
А зачем им щас уходить из Арсенала?У Арсенала игроки во многих линиях даже дороже чем у Сити и ПСЖ
0
0
0
Ответ Iskandar
Очень надеюсь, а то продадут таких как Эдогор и Райс Сака и все конец
Ну, у всех длительные контракты, нет никаких слухов. Чем нынешний Арсенал отличается от поздне-Венгеровского и это самое главное, как по мне, в удержании игроков - в клубе все видят перспективу и возможности стать еще сильнее. Ну и с финансами всё окей.
0
0
0
Ответ Van Darkholme
Достаточно хороший матч от Арсенала, по общему уровню игры, если бы не ошибки, то могли спокойно выигрывать. Лично я, как болельщик арсенала спокоен. Даже если в Мюнхене выиграть не получится, нынешний Арсенал только начинает выходить на свой пиковый уровень, просто в силу возраста ключевых игроков.
Очень надеюсь, а то продадут таких как Эдогор и Райс Сака и все конец
+1
-1
0
Ответ BZB
Бавария и сейчас лучше, в Мюнхене выиграет.
В чем-то лучше, в чем-то нет. Ответная покажет, кто выиграет. Одно знаю точно, с Порту было сложнее, т.к. Порту не даёт играть сопернику. А Бавария играющая команда. С такими у Арсенала всегда есть шансы. Просто пусть победит сильнейший.
0
0
0
Ответ Peter Parker
Как еще должна деградировать Бавария, чтобы Арсеналу хватило для победы?
И чьи это проблемы?
0
0
0
Ответ Mykytka
Как же не хватает опыта! Но игра была хороша, ничего не скажешь, и хотя Арсенал владел большим преимуществом, но не сказать, что счет не по игре. Две ошибки - два гола, но и не создали каких-то прям супер топ моментов. А момент на последней минуте - Сака надо было просто бить мимо, а не искать ногу Нойера, давайте быть объективными, хоть мы и за Арсенал(ну не все, конечно). Все будет решаться в Мюнхене и это уже неплохо.
Арсенал владел мячом не потому что сильнее Баварии а потому что Бавария отдала мяч! На Алянц Арене ты увидишь всю мощь Баварии
0
0
0
Ответ Mykytka
Как же не хватает опыта! Но игра была хороша, ничего не скажешь, и хотя Арсенал владел большим преимуществом, но не сказать, что счет не по игре. Две ошибки - два гола, но и не создали каких-то прям супер топ моментов. А момент на последней минуте - Сака надо было просто бить мимо, а не искать ногу Нойера, давайте быть объективными, хоть мы и за Арсенал(ну не все, конечно). Все будет решаться в Мюнхене и это уже неплохо.
В прошлом сезоне также говорили, а что по итогу?Арсенал лучший клуб АПЛ
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Господи, щас не 2017, хватит вспоминать прошлое, живите настоящим, щас Арсенал шикарная и боевая команда, лучшая по игре в АПЛ, в лучшей лиге мира.
Горит у болел Арсения от статистики 🤣
0
0
0
Ответ skvoznoi
Может и так, видимо надо Тухеля звать, чтобы зарешал. Странно только, что он умудряется с Баварией первый раз за десятилетие чемпионат проиграть. Видимо надо было в январе назначать, с предсезонкой схема не работает.
Ну Бавария при нём покисла увы, да и тренерская отставка тут явно была лишней, Нагельсман ведь круто работал
0
0
0
Что по итогу?
Итог будет во второй половине мая.
+1
-1
0
Ответ skvoznoi
Что в вашем понимании означает «зарешала смена тренера»? Как будто это само по себе достаточное объяснение успеха команды. Почему тогда все не меняют тренеров по ходу плей-офф лч? Тасовали бы до бесконечности, Арсенал с Сити так вообще бы махнулись тренерами без проблем - вместе же работали как никак.
Может потому что у сильных команд вроде Сити или ПСЖ нет тренеров физруков вроде Лэмпарда?
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Там зарешала смена тренера, а у Арсенала что было после ухода лучшего тренера в его истории?Только к позапрошлому сезону игра наладилась, тогда ведь чуть чуть не хватило для попадания в топ 4.
Что в вашем понимании означает «зарешала смена тренера»? Как будто это само по себе достаточное объяснение успеха команды. Почему тогда все не меняют тренеров по ходу плей-офф лч? Тасовали бы до бесконечности, Арсенал с Сити так вообще бы махнулись тренерами без проблем - вместе же работали как никак.
0
0
0
Ответ Андрей
это в апл. а в лч все по другому.
Даже в апл нет
0
0
0
Ответ Андрей
Ну не знаю челси составом в 21-ом не блистал но это не помешало им выкинуть реал и сити.
Там зарешала смена тренера, а у Арсенала что было после ухода лучшего тренера в его истории?Только к позапрошлому сезону игра наладилась, тогда ведь чуть чуть не хватило для попадания в топ 4.
0
0
0
Если пройдёт реал, хочется уже увидите реал Баварию, если сити, то без разницы. Хотя все таки с Баварией интересней, с Арсеналом будет скучная игра по мне. Бавария ещё удивит многих. Думаю в финал выйдет Бавария., а с другой части сетки псж скорее всего, Энрике придумает что то против Бчк
+4
-4
0
Господи, щас не 2017, хватит вспоминать прошлое, живите настоящим, щас Арсенал шикарная и боевая команда, лучшая по игре в АПЛ, в лучшей лиге мира.
+10
-10
0
Достойная статистика Арсенала. Хех)
0
0
0
Сейчас нужно сосредоточиться на матче с бирмингемцами🙏
О Мюнхене думать уже потом😑
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий