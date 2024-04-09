Фоден набрал 5+3 за 7 матчей в этой ЛЧ. Больше голевых действий только у Кейна и Люка де Йонга

Теги Бавария высшая лига Нидерланды ПСВ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Люк де Йонг Джон Стоунз Харри Кейн Филип Фоден Футбол

Филип Фоден приблизился к лидерам Лиги чемпионов по результативным действиям.

Полузащитник «Манчестер Сити» сравнял счет на 66-й минуте матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ассистировал ему защитник Джон Стоунз.

Теперь на счету Фодена 5 голов и 3 результативных паса за 7 игр в текущем розыгрыше ЛЧ. По числу результативных действий он уступает только Люку де Йонгу из ПСВ и Харри Кейну из «Баварии» – у них по 10.

Подробно со статистикой английского полузащитника можно ознакомиться здесь.

Фил Фоден с четырех лет под присмотром «Сити». Хотя папа и брат – за «МЮ»

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8 комментариев
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Ну попал конечно шикарно, форму набрал сумасшедшую и не накрывать такого игрока возле собственной штрафной- преступление.
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Ответ тото и оно кутуньо
Вот это что за недоносок комментирует на матч тв? Откровенно оскорбляет игроков мадрида и топит за сити.
А можно пример "оскорбления" ?
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Анчелотти виноват в третьем голе сити. Видно же было, что гол назревает. Но он вмешался, ни одной замены
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Фоден в очной встрече доказал, что мужик настоящий с характером и тащер. Беллингем же кроме нытья и симуляций ничем не запомнился
Но пиарить будут дальше его
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Ответ Pucheslav
А можно пример "оскорбления" ?
Наверное имел ввиду когда комментатор сказал что занимаются анти футболом, не процитирую, но факт. Как болельщик РМ со стажем полностью согласен с комментатором, молодые игроки конечно будущее, но не всегда настоящее, с эмоциями надо соблюдать!
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