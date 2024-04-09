Фоден набрал 5+3 за 7 матчей в этой ЛЧ. Больше голевых действий только у Кейна и Люка де Йонга
Филип Фоден приблизился к лидерам Лиги чемпионов по результативным действиям.
Полузащитник «Манчестер Сити» сравнял счет на 66-й минуте матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ассистировал ему защитник Джон Стоунз.
Теперь на счету Фодена 5 голов и 3 результативных паса за 7 игр в текущем розыгрыше ЛЧ. По числу результативных действий он уступает только Люку де Йонгу из ПСВ и Харри Кейну из «Баварии» – у них по 10.
Подробно со статистикой английского полузащитника можно ознакомиться здесь.
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Но пиарить будут дальше его