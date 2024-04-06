Гвардиола считает, что Фоден претендует на приз игроку сезона в АПЛ: «Из-за его статистики, стабильности, уровня игры»

Пеп Гвардиола считает, что Филип Фоден может стать игроком сезона в АПЛ.

«Многие футболисты играли очень хорошо на протяжении всего сезона, не только Фил. Но я думаю, что он точно может быть претендентом – благодаря его статистике, стабильности, уровню игры.

У него всегда была невероятная трудовая этика – с первых же дней на тренировках с нами в 16-17 лет. У него была потрясающая динамика, и она сохраняется и сейчас.

То, как вы двигаетесь, зависит от решений партнеров по команде. Надо принимать решения быстро и умно, и это то, что всегда можно улучшить», – сказал главный тренер «Сити» .

23-летний хавбек « » забил 14 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах Премьер-лиги.

В игре с «Астон Виллой» (4:1) он сделал хет-трик. Подробная статистика воспитанника «горожан» – здесь.

Фил Фоден с четырех лет под присмотром «Сити». Хотя папа и брат – за «МЮ»