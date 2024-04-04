«Фоден играет как 30-летний – настолько толковый футбол в его исполнении». Уолкотт о хавбеке «Сити» 

Теги Тео Уолкотт Манчестер Сити премьер-лига Англия Филип Фоден Футбол

Тео Уолкотт высоко отозвался о хавбеке «Ман Сити» Филе Фодене.

Фоден сделал хет-трик в матче АПЛ с «Астон Виллой» (4:1).

«Фоден учился у Бернарду Силвы, Давида Силвы, Пепа Гвардиолы, Кевина де Брюйне… На данный момент он один из лучших игроков АПЛ в своем нежном 23-летнем возрасте. Он играет как 30-летний – настолько толковый футбол в его исполнении.

Он обладает выдающимся талантом, а поскольку он вырос в этом городе и окончил здесь академию, то для него все это имеет огромное значение», – сказал экс-игрок сборной Англии.

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5 комментариев
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"Фоден самый талантливый игрок с кем я работал" - Гвардиола
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Фоден хорош !!!
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Очень серьезный игрок. С самого появления в первой команде бросалась в глаза его нацеленность на ворота и готовность исполнить удар. Это именно то, чего не хватало кружевам передач Сити «до верного» — взять на себя ответственность и нанести удар (желательно не на трибуну, как умели Стерлинг/Жезус).
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Фоден очень круто улучшил игру. Не удивлюсь, если в бомбардиры выйдет
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