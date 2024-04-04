«Фоден играет как 30-летний – настолько толковый футбол в его исполнении». Уолкотт о хавбеке «Сити» 

Тео Уолкотт высоко отозвался о хавбеке «Ман Сити» Филе Фодене.

Фоден сделал хет-трик в матче АПЛ с «Астон Виллой» (4:1).

« учился у Бернарду Силвы, Давида Силвы, Пепа Гвардиолы, Кевина де Брюйне… На данный момент он один из лучших игроков в своем нежном 23-летнем возрасте. Он играет как 30-летний – настолько толковый футбол в его исполнении.

Он обладает выдающимся талантом, а поскольку он вырос в этом городе и окончил здесь академию, то для него все это имеет огромное значение», – сказал экс-игрок сборной Англии.