Мухин вернется на поле не раньше мая. Хавбека ЦСКА прооперировали после разрыва «крестов»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Эдуард Безуглов Максим Мухин Футбол

Эдуард Безуглов рассказал, когда вернется в строй Максим Мухин.

В начале ноября хавбек ЦСКА перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

«Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», – сказал руководитель медицинского департамента ЦСКА.

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4 комментария

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FeNs
Здоровья Макс!
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sergey2022
Скорейшего выздоровления!
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Контрольный выстрел
Только начал качественно жечь и на тебе ... Здоровья! Главное, чтобы как с Кучаевым не вышло, но мне кажется Муха другого склада характера.
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