Мухин вернется на поле не раньше мая. Хавбека ЦСКА прооперировали после разрыва «крестов»
Эдуард Безуглов рассказал, когда вернется в строй Максим Мухин.
В начале ноября хавбек ЦСКА перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.
«Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая», – сказал руководитель медицинского департамента ЦСКА.
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